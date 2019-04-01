〈財委會質詢〉獨董質疑14個月內提列逾百億備抵呆帳 台銀上午開臨時審計委員會

台灣銀行一年多來大舉提列逾億元的備抵呆帳，引起台灣金控獨立董事質疑銀行的授信品質，國銀龍頭提列備抵呆帳也成今 (1) 日財委會關注重點，財政部長蘇建榮說，台銀已在今天上午召開臨時審計委員會，了解高比重提列備抵呆帳的原因。

台灣金獨立董事陳錦稷日前在臉書發文表示，台銀前年提列備抵呆帳僅 16 億元，去年備抵呆帳餘額卻大幅攀升至 73 億元，今年前 2 月又再提列 30 億元備抵呆帳，短短 14 個月就提列 103 億元呆帳，質疑台銀授信品質恐有短期惡化的疑慮。

台銀副總經理邱月琴對此回應，提高備抵呆帳主要是受華映授信案影響，加上為了提高風險承受能力，因此必須增提備抵呆帳。

但台銀的說法顯然不被外界所接受，立委吳秉叡質詢時說，台銀去年盈餘不到 100 億元，但卻在一年多提列超過百億元的備抵呆帳，這樣台銀不但沒賺錢還會賠錢，質問財政部是否擔心銀行品質有問題？

蘇建榮答詢時指出，台銀目前正在召開臨時審計委員會，了解提列呆帳的狀況，財政部必須尊重審計委員會查核結果，但財政部也會在會後了解台銀短期內大舉提列備抵呆帳的狀況。

蘇建榮說明，就財政部目前掌握的訊息，台銀增加提列備抵呆帳是為了提高呆帳覆蓋率。