〈鴻海重返市值二哥〉去年Q4繳佳績 股價重返80元直逼漲停 市值登1.1兆元超車台塑化

鴻海 (2317-TW) 去年第 4 季純益季增 1.5 倍，賺贏前 3 季，毛利率、營益率雙率雙升，今 (1) 日股價大漲逾 9.5%，最高來到 80.5 元，收復年線，創下近 5 個月新高，成交量更逼近 10 萬張，為去年 10 月 11 日以來新高，市值也重返 1.1 兆元之上，超越台塑化(6505-TW)，再次回到市值榜上第 2 位。

外資也看好鴻海後市，其中匯豐證調升評等與目標價，喊買鴻海，目標價更上看 93.5 元。

鴻海上週公告去年第 4 季財報，單季營收 1.81 兆元，季增 31.6%、年增 4.6%；稅後純益 626.19 億元，季增 152%、年減 12.6%，每股純益. 4.06 元，其中毛利率 7%，季增 1.13 個百分點、年增 0.9 個百分點；營益率 3.55%，季增 1.27 個百分點、年增 1.68 個百分點。

鴻海去年營收 5.29 兆元，年增 12.5%，創歷史新高，毛利率 6.27%，年減 0.17 個百分點，營益率 2.57%，年增 0.18 個百分點，稅後純益 1290.65 億元，年減 7%，每股純益 8.03 元。

鴻海去年第 4 季繳佳績，加上減資 2 成，全年每股純益依舊力守 8 元大關，今日鴻海股價早盤急拉逾 9.5%，最高來到 80.5 元，收復年線大關，創下去年 11 月 5 日以來近 5 個月的新高。

隨股價飆漲，鴻海市值也來到 1.11 兆元，加上台塑化今日走跌，也讓鴻海重新取回市值榜上的第 2 名的位置。