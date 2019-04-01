全球有13%企業是殭屍公司 一旦利率回升將成嚴重問題？

過去 10 年的超低利率催生了「殭屍」公司的崛起。這些負債累累的公司無法支付它們的利息。這絕不是一個好兆頭。

根據美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 的統計，去年全球發達經濟體的殭屍公司數量為 536 家，佔總數的 13%。

相對於 2018 年強勁的全球經濟，這是個令人驚訝的數字。事實上，美銀表示，殭屍公司的數量與經濟大衰退時期的 626 家峰值相差不大。

美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，「當時要變成殭屍很容易，因為每家企業的獲利都在崩潰。」

那麼這次的藉口是什麼？經濟學家指出問題出在這個極低利率的時代。

來得容易的錢可讓企業以低成本借款。而低利率也鼓勵投資人押注風險較高的企業。

近 10 年來，聯準會 (Fed) 將利率維持在接近 0 的水平，並將其資產負債表膨脹至 4.5 兆美元。

Hartnett 表示，「全球央行已將利率推至 0。因此，沒有人會破產。」

雖然 Fed 從 2015 年開始穩步升息，但由於經濟成長放緩，本月宣布計劃停止升息。與此同時，歐洲和日本的央行行長仍將利率維持在負值區域。

以合理的利率借錢並不是一件壞事。增加債務可讓企業能夠透過建立新廠、購買設備、雇用工人和研究下一代產品來投資未來。而天降橫財則有助於為全球股市注入活力，激發人們的信心。

但是殭屍公司卻大肆浪費。

Hartnett 表示，：「這種現象反而讓那些不該存活的企業生存下來。」「那些企業正在耗用原本可在其他領域更能有效使用的資源，如資金或勞動力。」

為了保持生存，殭屍公司需要的資金越來越多。它們需要經常搜括資本市場來獲取更多資金。

Ryan Nilandri Banerjee 和 Boris Hofmann 在 2018 年 9 月出版的國際清算銀行 (Bank for International Settlements) 發表的一篇論文中寫道：「殭屍公司的生產力較低，並且排擠了更具生產力企業的投資和就業。」

這不僅僅是後金融危機的問題。BIS 的報告發現，自 1980 年代後期低利率已十分普遍的時期以來，殭屍公司的存在就已經「逐漸上升」。儘管發達經濟體中只有 2% 的公司在 1980 年代後期成為殭屍，但報告表示，這個數字在 2016 年攀升至 12%。而且它們不思透過破產來轉變或退出殭屍狀態，如今這類公司往往會存活更久。

由於它耗盡其他經濟效益的資源，這種現象並不健康。但只要利率保持低點，它就不會成為問題。

但如果美國史上最低的失業率和技術勞工短缺導致工資迅速上升，那麼問題就會凸顯出來。因為這將迫使 Fed 恢復激進的升息。

Hartnett 說，「如果通膨開始意外上升，那麼這些殭屍公司的問題就大了。」