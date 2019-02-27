金管會出手解決雞蛋水餃股 禁止上市櫃公司擺爛

證交所昨 (26) 日公布新下市機制，新增每股淨值低於 3 元且 3 年內無法改善、半年後仍未能恢復買賣者要下市，金管會主委顧立雄今天表示，上市櫃公司要掛牌但又擺爛，這不是准許公開上市的好標的，新制是為解決「雞蛋水餃股」，至於流動性不佳的「殭屍股」，則不需特別處理。

原本上市櫃公司淨值為負就要下市，證交所昨天新增「簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告」或「每股淨值低於 3 元」，且經督促 3 年仍無法改善的公司就下市。

外界擔憂此機制是否掀起下市潮？顧立雄表示，過去是淨值為負才要下市，這次新增每股淨值低於 3 元就會開始要求改善，此機制本身就是一個「輔導機制」，若 3 年無法改善，半年後就要下市，有給予緩衝時間，而不是機制一上路，隔天就一堆下市。

顧立雄進一步表示，上市櫃公司在 3 年改善期，大股東就是要想辦法增資，而不是要掛牌但又擺爛，這不是我們准許公開上市的好標的，上市櫃公司維持股價或公司財務健全是必要的。

顧立雄表示，新的下市機制是為了解決「雞蛋水餃股」，至於先前立委要求解決交易量低的「僵屍股」，流動性不佳有很多原因，連大陸 A 股、美國等市場都會有，只要財務仍健全，還不需要特別處理，不能因為他流動性差就要求下市。

據證交所統計到 26 日止，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核上市公司（不含 TDR）有：「東華、科風、清惠及天瀚」等 4 家，另外每股淨值低於 3 元有「東華、樂士、東訊、倫飛、華映、科風、新世紀、清惠、天瀚及華上」等 10 家；其中，東華、科風、清惠及天瀚等 4 家兩項均已符合，需限時三年改善。