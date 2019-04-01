看好成長潛力 分析師：這支道瓊成份股可望後來居上

道瓊工業指數剛創下 2013 年以來最佳開年走勢。由於思科 (CSCO-US)、IBM (IBM-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的強勁成長，第 1 季道瓊指數上漲 10%。

《CNBC》報導，現在，兩位市場觀察人士認為，有一支道瓊成份股可能會後來居上：輝瑞 (PFE-US)。

TradingAnalysis.com 分析師 Todd Gordon 認為，從技術面來看，這支股票的走勢顯然凸顯其看漲的上升趨勢，而 Joule Financial 的 Quint Tatro 則認為，該公司的獲利成長和漂亮的資產負債表意味著它有望其獲利會加速成長。

Gordon 指出，「看看它的走勢圖有多漂亮，」「我差點就要從過去的角度來看它了。現在它正接近每股 50 美元的價位，這或多或少是過去的歷史上最高點。而且在 19 年後，如今距離它僅有一箭之遙。」

輝瑞的股價在過去一年上漲約 20%，目前距離 1999 年 4 月的 50.04 美元歷史高點約 15%。

上週，Gordon 新增了「半個部位」的輝瑞股票到他的投資組合中，因為他表示走勢圖上顯示了一個看漲的上升趨勢。股價在過去一個月下跌約 2%，但他認為這只是一個「短期盤整，然後就會重新回到之前的上漲趨勢。」

他表示，如果該股出現「旗形走勢」能維持下去，他會額外再買進該股。「旗形走勢」是個技術線型指標，在股價陡升後在一定區間內震盪起伏，走勢圖像是一支旗杆，因而命名。

Gordon 說，「一旦突破這種旗形走勢，我會再新增輝瑞半數部位，期待它會站上 50 美元水平。」

Joule Financial 的 Quint Tatro 認為輝瑞的基本面也很不錯。

他說，「輝瑞公司一直落後同業，但是在 2019 年我們預期每股獲利回升超過 3 美元，比 2018 年增加約 70%。而且目前其本益比是 11 倍。可見這是一支很便宜、獲利豐厚，而且資產負債表非常好的個股。」

Tatro 指出，輝瑞已經落後於競爭對手默克 (Merck) (MRK-US) 和禮來 (lilly pharmaceuticals) (LLY-US)，這兩支股票過去一年中分別上漲了大約 53% 和 68%，但輝瑞公司緊隨其後。

他指出，「輝瑞從未出現默克或禮來公司有過的技術線型突破，但我認交易員遲早會認清這一點並紛紛進場買進。」

今年以來，醫療保健產業已落後於標準普爾 500 指數的其他類股。該產業是今年表現最差的類股，相較大盤 13% 的漲幅僅上漲 6%。追踪該產業的 SPDR Health Care ETF (XLV-US) 中近半成分股仍然距近期高點還有 10% 的距離。