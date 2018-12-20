127億美元！葛蘭素史克與輝瑞合併旗下消費者醫療業務

去年剛剛就任英國醫藥巨頭葛蘭素史克（GSK）首席執行官的 Emma Walmsley 作出了一個出乎市場意料的決定。

12 月 19 日周三，Walmsley 宣布 GSK 將與美國製藥巨頭輝瑞（Pfizer）成立一家合資企業，合併旗下消費者醫療業務。這家新成立的公司年銷售額高達 98 億英鎊（約合 127 億美元），GSK 持有其中 68% 的股權。

這筆交易預計在 2019 年下半年完成。GSK 預計，這一合資企業現金成本為 9 億英鎊，非現金成本為 3 億英鎊，到 2022 年每年將節約成本 5 億英鎊。

市場市佔率方面，這一全新的醫藥巨頭占比將達到 7.3%，遠遠領先於占比接近 4% 的強生、拜耳等一眾老牌公司。

合資企業成立後，GSK 將被分拆為兩個公司，一個專注處方藥與疫苗業務，另一個主要針對非處方藥業務。值得注意的是，Walmsley 此前一直在淡化投資者關於分拆 GSK 的猜測。

在電話會議上，Walmsley 表示：

這筆交易的全部意義在於，它提供了增強兩項業務的機會：一是全球領先的消費者醫療業務，另一個是專注製藥與疫苗的全新 GSK。

此外，儘管這將對就業崗位產生不可避免的影響，但也有機會節約採購和供應鏈成本。

對於輝瑞而言，與 GSK 合作幫忙解決了一個「燙手山芋」。今年早些時候，輝瑞就曾計劃直接出售消費者醫療業務，但最後以失敗告終。

輝瑞還稱，此次分拆預計不會對輝瑞的收入增長產生重大影響。考慮到該業務利潤率低於輝瑞的其他業務，預計分拆將對公司未來幾年營業利潤率產生些微積極影響。

在此之前，輝瑞已與 GSK 有過合作，雙方共同持有一家開發 HIV 藥物的合資公司。新的合資計劃公布後，GSK 倫敦股價一度上漲近 7%，輝瑞盤前也漲超 1%。