GSK、輝瑞合併消費品事業 成立新公司

兩家大型製藥商輝瑞 Pfizer (PFE-US) 及葛蘭素史克 GlaxoSmithKline (GSK-US) 同意創建一個非處方藥商，代表製藥巨頭正在慢慢遠離雜貨店鋪，把重心移回藥物。

兩家公司週三 (18 日) 表示，他們計劃將其龐大的消費者健康業務，從 Advil 止痛藥到 Tums 胃片到 Nicorette 口香糖的所有產品，合併為一家公司。去年，這些事業群的營收達 127 億美元。新公司將由葛蘭素史克持股 68%，最終將在英國股票市場上市。

輝瑞股價趨勢圖

製藥商曾經設想進入生活的每個角落，從日常個人護理用品到癌症和心血管疾病的治療。消費品的穩定收入被視為一種安定劑，相較於高獲利高波動的藥物產品。

據了解，輝瑞一直在重點關注其新藥排程管道。2013 年，它分拆了其 Zoetis (ZTS-US) 動物保健業務，該股表現強勁，今年漲幅約 19%。輝瑞還避免與其他大型多元化製藥企業進行大規模合併，購買更多的中型製藥公司，努力開發針對癌症和罕見疾病的藥物管道。

投資人似乎給予輝瑞正面的回應，推動該公司今年的股價上漲超過 16%，成為道瓊工業指數中表現強勁的一檔股票。

一些競爭對手已開始關注輝瑞的表現。今年初禮來 Eli Lilly (LLY-US) 也分拆了其 Elanco 動物醫藥部門，週三禮來也表示，預計明年的利潤將高於華爾街先前的預測。

GSK 股價趨勢圖

其他製藥商也同樣退出消費者保健業務。週三必治妥施貴寶 Bristol-Myers Squibb (BMY-US) 表示將以 16 億美元的價格向日本的大正製藥出售法國非處方藥品業務。今年早些時候，默克 Merck KGaA 以約 42 億美元的價格將其消費者健康部門出售給寶潔 Procter＆Gamble。

GSK 執行長 Emma Walmsley 也正在努力重振這家英國製藥巨頭的黯淡產品線。藉助著名藥物開發 Hal Barron 來監督研究，並在本月初以 51 億美元的價格收購了癌症藥物製造商 Tesaro。