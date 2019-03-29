【富蘭克林】投資人擔憂景氣放緩，防禦型資產受青睞

聚焦高息的全球債及新興當地貨幣債

OECD 調降全球經濟展望，投資人擔憂全球景氣放緩，歐洲央行 3/7 宣布九月起將推出新一輪定向長期再融資操作 (TLTRO) 至 2021 年三月，聯準會自五月起放緩縮表速度，並於九月底停止縮表，兩大央行齊放鴿，成熟股市小幅上漲。另一方面，拉丁美洲中巴西退休金改革進度及阿根廷通膨高檔，拖累新興股市下跌。總計三月以來台灣金管會證期局核備的 1,035 檔境外基金 (股、債均含) 平均上漲 0.48%；其中 779 檔股票型基金平均上漲 0.38%，238 檔債券型基金平均上漲 0.88% (理柏資訊，台幣計價至 3/28)。

歷經今年來的強勁反彈，未來投資人將以放大鏡檢視經濟數據與四月財報及財測展望，市場波動難免，所幸各國央行轉偏鴿派，美國經濟放緩但仍維持穩健，中國官方寬鬆政策利多頻率與力道都明顯加大，而市場波動可能敦促美中雙方放棄歧見、盡快達成協議，預期全球景氣成長放緩但應可避免衰退。建議投資人審慎中無須過度悲觀，持續靠攏高息優勢的全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金。積極部位觀察年線或季線支撐，作為股市只是短期漲多修正或是將陷入中期整理的參考，空手者可觀察恐慌指數 (突破 25) 後的分批進場機會，首選大中華股票基金、亞洲中小型股及全球新興市場股票型基金，美股中可留意生技與科技產業型基金逢低承接機會。

主要股票暨產業型基金：國會大選烏雲漸散 印度股市漲勢剽悍

聯準會下修今明年經濟成長預測，自今年五月起將放緩縮表速度，每月美國公債減持上限從目前的 300 億降至 150 億美元，於九月底結束縮表，鴿派態度支撐美股續揚，各產業類股走勢分化，殖利率下滑推升不動產基金大漲 3.59%。金融基金相對弱勢，下跌 3.18%。生技基金也下跌 3.09%，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 局長 Scott Gottlieb 意外請辭，所幸後續隨即宣布將由現任美國國家癌症研究所所長 Ned Sharpless 接任，緩解市場擔憂，但生技製藥公司 Biogen 宣布停止旗下阿茲海默症實驗藥物的後期試驗，衝擊股價三月下挫約 29%，連帶拖累生技基金下跌。

個別國家中，印度最新民調數據顯示莫迪總理領導的執政聯盟因對抗巴基斯坦態度強勢，推升莫迪與該黨支持度，市場樂觀情緒帶動外資資金回流，印度股市三月大漲 8.85%，漲勢領先各國。中國祭出大規模財政刺激政策，此外市場期待美中貿易新一輪協商進展，掩蓋全球經濟前景擔憂，亞股及亞洲中小型股票三月上漲 1.2% 及 2.28%。另一方面，巴西前總統泰梅爾一度因貪污調查遭逮捕，投資人擔憂政局變動恐影響退休金改革法案進展，阿根廷通膨高檔，拖累拉丁美洲股市三月下跌 5.77%。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，預期短線生技股將維持震盪格局，等待市場評估景氣狀況以及潛在貿易協議的更多細節。所幸生技產業長線有全球人口老化及藥物創新的基本面支撐，且根據 Dealogic 統計 2019 年以來至 3/22 止，全球醫療產業併購交易金額為 1,679 億美元，較 2018 年同期的 1,354 億美元增加 (華爾街日報)。四月份仍有多個醫學會議：3/30~4/3 美國癌症研究學會年會、4/10~4/13 歐洲肺癌大會、4/10~4/14 歐洲肝病研究學會年會、4/29~5/2 美國基因及細胞治療年會等。若有利多消息傳出可望扮演股價觸媒。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾指出，中國加大逆週期調節的刺激政策力道、展現捍衛成長動能的決心後，市場對於中國與整體新興市場經濟前景的擔憂降低，中國新訂單指數亦透露轉折向上跡象觀察，顯示整體新興市場的經濟情勢仍佳，加上聯準會政策態度較市場預期更為鴿派，有利於資金回流新興市場。亞洲小型股的產業配置掌握民生消費、宅經濟、美容保健、資訊科技、金融深化五大趨勢主題投資，內需倚賴度較高投資前景較佳，值得長期投資。

主要債券及平衡型基金：投資人擔憂景氣放緩，美國債市牛氣沖天

聯準會官員三月點陣圖預期今年不會升息，計畫自五月開始放緩縮表速度、九月底停止縮表。歐洲央行調降歐元區經濟展望，宣布九月起將推出新一輪定向長期再融資操作至 2021 年三月，投資人擔憂景氣放緩，推動美債及歐債基金月漲 1.87% 及 0.43%。電信及科技債引領美國高收益債上揚，美國高收益債及平衡型基金分別上漲 0.89% 及 0.92%。另一方面，新興市場當地貨幣債下跌 1.45%，阿根廷二月物價月增率 3.8% 高於預期，投資人觀望巴西退休金改革法案，且前總統泰梅爾因涉嫌貪污一度遭到逮捕，阿根廷及巴西債匯雙雙下跌，拖累新興市場當地債表現。。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人麥可．哈森泰博表示，去年十月的經驗已提醒投資人需要降低對國際大盤的貝它曝險，並找尋具有獨特題材的 alpha 超額報酬機會。若一昧期待利率將不會走高，乃過於安逸的想法。我們預期在美國經濟仍然穩健以及通膨逐漸增溫下，殖利率仍將反轉向上，屆時的貝它曝險將承壓，找尋具個別優勢題材的企業及國家機會更勝於大盤。去年十月股債齊跌情境仍將再重演，投資人應做好因應。此外，新興市場投資機會多元，例如於投資級信評國家中，墨西哥、印尼和印度的兩年期公債實質殖利率攀至近幾年高檔，為難見的投資機會。而其他的高殖利率市場如巴西政府推動退休金改革有助改善財政狀況、阿根廷政府積極穩定金融市場並致力於達到基本財政平衡的目標，均為值得期待的轉機機會。

富蘭克林坦伯頓全球高收益債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人葛倫 ‧ 華勒表示，聯準會即將放緩縮表速度，鴿派態度持續支撐信用債市，而美國勞動市場強勁，消費動能及企業獲利仍有利高收益債的基本面，高收益債發行企業持續進行降低槓桿，優化資產負債表，提高利息保障倍數，企業融資管道仍暢旺。投資團隊看好美國經濟增長及消費動能穩健，將拉抬長期殖利率上揚，透過降低存續期間至約 1.95 年，以控制殖利率低檔反彈的風險。產業配置上，美歐央行雙雙發表鴿派言論，再度彰顯高息的吸引力，基金約九成配置在具備高息優勢的新興國家債及高收益債兩大信用債，一網打盡兩大高息債。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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