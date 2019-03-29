主要央行鴿聲嘹亮 3月海外基金股債齊揚

全球主要央行鴿聲嘹亮，激勵股債齊揚，3 月海外基金績效同步上揚，1,035 檔境外基金平均上漲 0.48%，其中 779 檔股票型基金平均上漲 0.38%，238 檔債券型基金平均上漲 0.88% 。

歐洲央行宣布 9 月起推出新一輪定向長期再融資操作 (TLTRO) 至 2021 年 3 月，聯準會 5 月起放緩縮表速度，並於 9 月底停止縮表，兩大央行齊放鴿，激勵成熟股市小幅上漲。

聯準會鴿派態度支撐美股走揚，但細看各產業類股走勢卻戶有分岐，殖利率下滑推升不動產基金大漲 3.59%，但金融基金相對弱勢，下跌 3.18%，另外，生技基金也下跌 3.09%。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，預期短線生技股將維持震盪格局，等待市場評估景氣狀況以及潛在貿易協議的更多細節。

整體而言，生技產業長線有全球人口老化及藥物創新的基本面支撐，根據 Dealogic 統，今年以來，全球醫療產業併購交易金額為 1,679 億美元，較 2018 年同期的 1,354 億美元增加。

此外，4 月份仍有多個醫學會議，包括美國癌症研究學會年會、歐洲肺癌大會、歐洲肝病研究學會年會、美國基因及細胞治療年會等，屆時釋出的利多消息可望扮演股價觸媒。

在新興市場部分，聯準會政策態度較市場預期更為鴿派，有利於資金回流新興市場，亞洲小型股的產業配置掌握民生消費、宅經濟、美容保健、資訊科技、金融深化五大趨勢主題投資，內需倚賴度較高投資前景較佳，值得長期投資。