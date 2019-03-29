陸股大漲中國基金績效歡呼 市場看好MSCI引進資金活水推升漲勢

陸股今年漲勢驚人，上証與深証兩大指數第 1 季分別大漲 2 成、3 成以上，陸股漲幅高居全球之冠，連帶讓中國股市基金績效水漲船高，統計前 10 強績效都高於 20%，表現優於大盤，投信認為，在陸股納入 MSCI 後，預估可望吸引更多資金活水挹注，成推升陸股行情助力。

摩根投信表示，陸股一甩去年大跌陰霾，今年隨全球風險性資產展開彈升行情，首季就大漲 2 成搏得好彩頭，根據 Lipper 統計顯示，境內外中國股票基金第一季的平均績效達 20.4%，與大盤同期 20.09% 漲勢表現相當。

進一步觀察陸股基金行情，有超過 20 檔績效在 20% 以上，明顯勝過大盤漲幅，且在 3 月震盪的行情中，也同樣保持正報酬，顯見主動型基金的選股優勢。

摩根中國 A 股型產品經理張乃文指出，在政策紅利的激勵，以及 MSCI 提高 A 股納入因子比重，今年來中國股市一甩去年頹勢，放量飆漲，成交量改寫 2015 年以來新高，也吸引外資買盤大舉進駐卡位，帶領 A 股急奔進入技術性牛市。

MSCI 指數 2 月底宣布將分三階段，把中國 A 股的納入因子從 5% 提高至 20%，吸引更多長期資金流入，對於 A 股股市產生結構性影響，提高資金黏著性。

根據 MSCI 預估，此舉將帶來 800 億美元的資金流入，同時也會漸漸扭轉中國股市以散戶為主的投資風格。

張乃文表示，美中貿易紛爭目前朝正向發展，對去年已大幅修正的中國股市而言，有助緩解市場緊繃情緒，由於中美摩擦的實質性影響更多將在今年體現，中國後續貨幣與財政政策是否將提供經濟增長一定支撐，將成關注焦點。

花旗銀行指出，截至去年 12 月底止，外資持有陸股比重仍低於 3%，國際化程度有限，且 CSI 300 (滬深指數) 本益比於 2019 年 2 月底來到 11.6，低於長期平均值 13.9，投資機會浮現，加上 MSCI 預計將 A 股權重由 5% 調高至 20%，可望引入高達 1,000 億美元的外資活水。

此外，陸股本益比 11.6 不僅低於長期平均值 13.9，在 MSCI 預計擴大 A 股權重，可望驅動 A 股漲勢。