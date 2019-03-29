彭博經濟學家：中國「4月降準」的道路正在開啟

彭博經濟學家曲天石撰文稱，據彭博經濟研究分析，中國人行未來幾周下調商業銀行存款準備金率的窗口正在開啟。預測中國人行的行動絕非易事，但有幾個因素表明降準的可能性正在上升，最終落實的時間可能會在 4 月中下旬。

彭博經濟研究認為，中國人行有必要向經濟中注入更多長期流動性。

從基本面看，有必要採取這一措施以支持信貸的可持續擴張以提振經濟活動。

從技術面看，以超額存款準備金率衡量，銀行的流動性緩衝可能會在二季度降至 1.5% 以下。

這是一個重要閾值，經驗表明，當超額存款準備金率顯著低於 1.5% 時，中國人行往往會下調存準率。

此外，聯準會最近的轉變為中國人行放鬆流動性環境提供了更多空間。

存準率下調 50 個基點會向銀行體系釋放大約 8000 億元人民幣的流動性。或者，人行可以將存準率下調 100 個基點。在這種情況下，人行或許也可以通過不續作二季度到期的中期借貸便利 (MLF) 來回籠部分資金，將淨投放規模控制在 4,000 多億元人民幣。這與人行 1 月份的行動類似。

彭博經濟研究在之前的分析中已經指出，在 1 月份降準 100 個基點後，中國人行預計會將存準率再下調 100-150 個基點。再次降準並不意味著轉向激進的寬鬆政策。

行長易綱在兩會新聞發布會上表示， 中國人行將採取「穩健」的政策立場。彭博經濟研究認為，在當前的環境下，這意味著中國人行會定向與普適措施雙管齊下促進信貸成長。

當前，在其他主要人行紛紛變得更加鴿派的背景下，降準可能不會削弱人民幣。債券市場似乎已經基本消化了降準因素。不過，股市投資者的人氣可能會得到提振。