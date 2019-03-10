再降準？易綱：仍有空間 但比前幾年小很多

中國人民銀行行長易綱 10 日在兩會記者會上表示，在中國目前下調準備金率還有一定的空間，但是比起前幾年已經小多了，同時今後在考慮降準問題時，還要考慮最佳的資源配置，還有防範風險的問題。

易綱表示，人行自去年先後 5 次降準，一共 3.5 個百分點，「力度是比較大的」，保證了流動性合理充裕。與國際其他主要經濟體比較，中國存款準備金率屬於中等水平，不算特別高，也不算特別低。

易綱同時透露，現在的存款準備金率將來會逐步向三檔比較清晰的框架來完成目標，即大型銀行為一檔，中型銀行為第二檔，小型銀行為最低的一檔。

中國今年政府工作報告強調「穩健的貨幣政策」，和以前比較沒有提「中性」，各界解讀將會偏向寬鬆。對此易綱強調，是為政策表述更簡潔，但實際上穩健貨幣政策的內涵沒有變。



易綱表示，今年著力貨幣政策的鬆緊適度，就是要把廣義貨幣（M2）和社會融資規模的增速大體上和名義 GDP 的增速保持一致，這個鬆緊適度的概念。另外，要求在結構上更加優化，也就是進一步加強對小微企業和民營企業的支持。

此外易綱 10 日於兩會中也透漏，中美在剛剛結束的第七輪貿易磋商談判過程中，確實就匯率問題進行了討論。

至於今年人行對人民幣匯率調控走向如何？易綱強調，會兼顧內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。