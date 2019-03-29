鴻海工業富聯公布上市後首份年報！2018年淨利高於市場預期

週五 (29 日) 晚間，鴻海工業富聯 (601138-CN) 公布上市以來首份年報，工業富聯 2018 年年報顯示，營收低於市場預期，但淨利是高於市場預期，工業富聯並宣布，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 1.29 元 (含稅)。

工業富聯 2018 年報關鍵數據：

2018 全年營收為人民幣 4154 億元，低於市場預期的人民幣 4181 億元。

2018 全年淨利為人民幣 169 億元，高於市場預估的 162.9 億元人民幣。

稀釋每股盈餘為人民幣 0.90 元，低於去年同期的 0.95，年增率下滑 5.26%。

工業富聯 2018 年年報主要財報數據 圖片來源：工業富聯 2018 年年報

雖然鴻海 2018 年營收是低於市場預期，但據工業富聯 2018 年年報揭露，報告期內工業富聯營收與 2017 年相比，營收年增率是成長了 17.16%，主要集中在通訊網路設備領域，隨著通訊與 4G 業務的持續擴張，相應的需求及營收持續增長。

而在雲端服務設備領域，工業富聯表示，由於全球數據中心以及雲服務市場增長，工業富聯亦持續開發新客戶，相應業務營收持續增長。

工業富聯產銷量情況分析表 圖片來源：工業富聯 2018 年年報

而從現金流量表來看，工業富聯 2018 年營運現金流量增加了人民幣 134.92 億元，增幅為 158.47%，主要是公司收入和利潤的增長，導致經營活動現金流入和流出大幅增加。

而投資現金流則減少人民幣 9.99 億元，降幅為 42.20%，主要是該公司支付借款及其他保證金減少導致。