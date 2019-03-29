IDC：去年中國PC顯示器出貨年減6.9% 競爭加劇下恐見價格戰

IDC 中國今 (29 日) 發布《2018 年 PC 顯示器市場跟蹤報告》顯示，2018 年中國 PC 顯示器市場整體出貨量為 3200.5 萬台，年減 6.9%。其中捆綁顯示器出貨量達到 434.1 萬台，年減 8.5%；獨立顯示器出貨量達到 377.7 萬台，年減 5.5%。

IDC 指出，2018 年中國顯示器市場，在產品尺寸不斷增加，加上美元兌人民幣匯率波動影響，造成平均單價略微上漲。此外，由於行動裝置吸引了一般用戶更多的注意力，造成家用市場顯示器依賴程度降低，生產商逐漸轉向商用市場，但商用市場的需求也在下降。

在品牌方面，中國 PC 顯示器排名前五的公司分別是聯想、冠捷、戴爾、惠普和惠科。IDCIDC 預測，2019 年隨著小米等品牌進入顯示器市場，品牌間的競爭將會加劇。

IDC 中國高級分析師王銀玲認為，面對商用需求降低、家用市場需求持續低迷，價格戰激烈、產品同質化嚴重的情況下，各品牌應不斷開發新產品，提高自己和管道的應變能力，增強品牌力，在激烈的市場競爭中獲勝。

IDC 指出，由於南韓面板廠停止切割小尺寸，20 吋以下面板市占大降，較 2017 年減少 8.4%，20.7-27 吋市場則年增 9.0%。此外，中高階市場對特定產品需求增長，電競顯示器出貨量年增 168.3%，高分顯示器出貨年增 42.0%，曲面顯示器出貨量年增 19.2%。

IDC 預測，2019 年電競顯示器、高分顯示器、曲面顯示器，出貨量將分別成長 78.5%、34.7% 和 10.1%。

價格方面，一方面受產品升級影響，另一方面受 2018 年人民幣和美元匯率波動影響，2018 年顯示器平均單價年增 5.3%。不過 IDC 認為，2019 年在競爭加劇下，或引發新一輪價格戰。