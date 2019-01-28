陸官方寬鬆政策刺激陸股 瑞銀估：人行今年還有降準空間

為提振陸股行情並舒緩春節前資金緊俏，中國人行趕在農曆春節前，下調存款準備金 100 個基點，對於官方寬鬆政策，瑞銀認為，在陸股估值低於平均水準時，官方的刺激措施可能會成為提振中國股市的催化劑，預估官方今年還有降準空間，包括銀行、能源等產業可望因人行降準而受惠。

由於降準比中期借貸便利、其他工具對於提高流動性的效果更好，因此預期今年中國央行還有 100 到 200 個基點的降準空間，而產負債表上流動性偏緊的銀行，可望因淨利差獲得改善，成為降準的最大受益者。

大陸人行寬鬆動作頻頻，加上 12 月份國家統計局製造業採購經理人指數 (PMI) 跌破 50 榮枯分水嶺，是 2016 年 3 月以來最差表現，顯示大陸經濟有明顯放緩趨勢；而在中國及全球經濟放緩的背景下，投資者擔心中國企業盈利前景紛紛拋售中國資產，使得 MSCI 中國指數和滬深 300 指數去年分別重挫 20% 及 26%。

瑞銀表示，目前市場對獲利增長預測為 14.8%，當市場預測開始下調，對股價的影響應屬輕微；而根據歷史數據分析顯示，股價反彈通常會比獲利下修還快，因此當獲利下行動能開始消退時，股價支撐點也會跟著浮現，甚至有機會反彈。

瑞銀表示，從過往股價與盈利週期的相關性數據來看，股價通常會在盈利下修週期結束前 3 至 5 個月開始反彈，而在股價估值低於平均水準時，官方的刺激措施可能會成為提振中國股市的催化劑。

對於大陸官方的刺激措施，瑞銀認為，包括銀行、材料、 能源和房地產行業等週期性強的產業，較有機會因大陸的寬鬆政策與財政措施而受惠；另外，新遊戲重啟審批並加速進行，應有利於部份中國互聯網公司。去年這些公司的股價因監管趨嚴而大受打擊。



