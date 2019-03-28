〈新光金法說〉資本市場回穩 新壽單季身價反彈逾1100億元

新光金控 (2888-TW) 今 (28) 日舉行法說會，財務長徐順鋆表示，因為去 (2018) 年第四季股災衝擊，去年底新壽金融資產未實現損失近 1100 億元，但隨著今年資本市場回穩，目前已經轉正，等於短短一季身價反彈逾 1100 億元。

新光金去 (2018) 年合併稅後純益為 104.8 億元，歸屬母公司純益為 97.5 億，每股純益 (EPS) 為 0.89 元。

值得留意的是，經過去年第四季股災，讓新壽淨值單季減少 349 億元，採覆蓋法及透過其他綜合損益按公允價值衡量項下出現 194.9 億元未實現，但隨著今年資本市場回穩，淨值已回升到 890 億元，其他權益項下到目前也已經轉正，按攤銷後成本衡量金融資產 (Amortized Cost 部位) 彈幅達 1100 億元以上。

新光人壽去年的初年度保費年成長 14.1%、達 1266.6 億元，市佔率為 9.2%；負債成本較 2017 年降低 15 bps 至 4.08%。

值得留意的是，國內固定收益的投資比重從前年的 10.2%，減碼到去年的 5.3%，轉為加碼高殖利率股票及海外固定收益，也因此，避險前經常性收益率較 2017 年提高 13 bps 至 4.11%。

新壽去年避險成本為 1.72%，外匯價格變動準備金餘額為 47.3 億元，但今年以來資本市場回穩，外匯價格變動準備金水位到 2 月底已經回升到 73 億元。