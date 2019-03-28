搶攻環保商機 華紙推「無螢光紙」 開啟文化用紙新紀元

隨著行動裝置普及，民眾已意識「藍光」是眼睛殺手，華紙 (1905) 副總經理陳瑞和表示，高白色紙張看起來亮白無瑕，長時間凝視閱讀卻常造成眼睛不舒服，來自紙張中螢光增白劑所反射出的藍光是原因之一。中華紙漿宣布推出全系列原生紙漿文化用紙全面無螢光，改以自主研發技術維持紙張高白效果。陳瑞和指出，消費者一般會選購白度較高的紙張，不過較白的紙張往往添加螢光增白劑。此為複雜的有機化合物，能吸收光線中不可見的紫外光後散發出可見的「藍光」，再與紙張纖維的原始黃光疊加，形成肉眼感覺亮白的紙張。普通人眼可見光波長為 390nm-700nm，其中藍光的波長介於 400nm-500nm，波長短、能量高且穿透力強。研究指出，藍光會加速視網膜裡黃斑部損傷，影響視力。



華紙表示，依據經濟部標準檢驗局發布台灣教科書規範 CNS 標準，白度應介於 75%-85% 間。不添加螢光增白劑的白色系或米色系紙張，普遍都在舒適度較佳的白度範圍，而添加高比例螢光增白劑的白色紙張所發出的藍光，在閱讀上相對令人覺得眼睛疲倦不適。建議長時間閱讀時，應以無螢光白色系紙張或米色系紙張為優先考量。



螢光增白劑不僅對視力有影響，接觸到皮膚也可能造成過敏反應。台灣在食品容器具、尿布、衛生紙或衛生棉等日用品，皆規定不可檢出「可遷移性螢光物質」。華紙「無螢光紙」以食品級規格定義文化用紙的安全新標準。

