華紙去年EPS 0.4元 擬配息0.35元 將推環保「益利吸」紙吸管搶市

中華紙漿 (1905) 今(28)日召開法人說明會，去年全年合併營收 240.3 億，創歷史新高，受惠於各類紙品上半年穩健需求成長，全年營業額較去年同期成長 5.2%；下半年受到原物料價格波動劇烈影響，營業毛利率與營業淨利率分別為 9.7% 與 2.4%，稅後淨利 4.46 億，每股盈餘(EPS)0.4 元。董事會通過決議，擬每股發放現金股利 0.35 元，配發率約 87.5%。受國際貿易紛爭影響，客戶訂單能見度依舊保守，原物料價格受影響。華紙因應產業動態與政府環保政策調整腳步，不斷思考如何透過可回收再利用的紙張取代不可分解的塑料，持續研發多元符合市場需求、環保法規的產品，盡量降減於地球留下的痕跡。而臺灣自 2019 年 7 月起，四大類場所限用一次性吸管，華紙因此推出真正無塑、無淋膜、無螢光添加，且可回收被大自然分解的「益利吸」紙吸管原紙，獲得國內外零售通路商認可，未來將持續積極開發市場。



此外，華紙也於製程面向思考更具綠色思維的產品，目前由原生紙漿生產的文化用紙，已全面不添加螢光增白劑，改以自主研發技術維持紙張高白效果，讓生產製程更加綠色環保，未添加螢光增白劑的紙張，由於可降低藍光反射，在長時間凝視閱讀時，也能降低眼睛的疲倦感。