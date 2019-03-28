〈統一營運展望〉已進駐南韓熊津食品 有助串起亞洲供應鏈新平台

統一 (1216-TW) 去年底以 2.29 億美元 (約新台幣 70.63 億元) 買下南韓熊津食品公司 74.8% 股權，統一董事長羅智先今 (28) 日指出，統一已在 3 月 2 日，派人進駐熊津；法人解讀，統一此舉，等於串起在亞洲食品業的新平台。

統一企業集團今天盤後召開聯合法人說明會，一如預期，統一的南韓投資案，成為法人關注焦點。羅智先表示，統一已在 3 月 2 日，派人進駐南韓熊津，統一在亞洲建構的研發、生產、金流及原物料供應平台，將因此增添新成員。

統一過去對包括印尼、菲律賓、越南、泰國等東南亞國家，投入經營已久，羅智先說，統一在這些地區的投資及經營，也都是從「零」開始，等於「蓋一座廟來吸引信眾」，可惜過去以來，統一蓋的廟在這些亞洲地區國家吸引的信徒並不多，現階段在南韓的新投資，也等於在南韓新蓋一座新廟宇，期待能吸引更多的信眾。

南韓人口 5100 萬人，國民所得已達 3 萬美元水準，這樣的市場規模，統一也注意很久，但過去以來，韓國的食品產業一直為企業集團所有，直到最近出現熊津食品 74.8% 股權競標案並由統一勝出。。

羅智先先前強調，海外的投資，不外爭取人才、市場、時間及通路，統一企業在集團內設立有專門的組織負責收集海外投資的資訊，強化海外投資是勢在必行。

統一企業公司自 1967 年成立以來，經過 50 年不同階段的成長、擴張、轉型，今日已然成為橫跨兩岸食品、飲料、美妝及通路的重要生活產業集團之一，著眼於第二個 50 年成長發展策略，統一企業也指出，公司不僅會在產品、服務持續多元化及深耕化，也將更積極擴展以亞洲為主要範疇的海外市場。