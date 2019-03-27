Q2面板有兩個雜音 價格反彈機會不大

根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 調查報告指出，電子業第 2 季需求雖然逐漸回溫，但有兩個市場變化值得關注。第一個是電視面板恐面臨 COF film 供貨不足的危機。第二是 IT 面板因 CPU 供應不足、需求未見好轉，面板價格無反彈機會。

WitsView 研究經理胡家榕指出，2019 年三條新產線加入，加上去年產線持續往滿產邁進。因此即使今年 SDC 將 8.5 代線 LCD 產能轉至 QD OLED ，整體供給面積仍維持成長，年增估達 9.6% 。

研究指出，第 2 季因市場預期 32 吋及 43 吋電視面板將缺貨，客戶將提早回補庫存，順勢拉升第 2 季面板出貨面積成長 6.3% 。

供應端因 SDC 提前 1 個月關閉產線，導致面板供給面積成長幅度低於需求，使第 2 季供過於求比例較前 1 季收斂 5.1% ，供應吃緊的尺寸價格連帶起漲。

反觀需求端，筆電面板今年持續壟罩在 CPU 缺貨陰霾中，需求受到抑制；監視器面板則持續收斂。雖然 IT 需求狀況不明朗，但受惠今年電視面板需求明顯往 50 吋以上產品移轉，有助推升需求年增 9.3% 。今年大尺寸面板在供給面積成長幅度大於需求情況下，全年供過於求比例將擴大至 2.2% 。