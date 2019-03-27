〈谷歌智慧台灣計劃〉活絡台灣就業市場 Google職缺搜尋服務繁中版上線

Google 去年在台啟動「Google 智慧台灣計劃」，今 (27) 日公布今年新計畫，在經濟方面，除與台灣經濟研究院合作發布新書，盼能協助企業掌握跨境商機外，Google 搜尋的職缺搜尋服務繁體中文版，也已在台上線，希望藉此活絡台灣就業市場。生態系方面，將拓建 Google 智慧應用生態系，並協助台灣媒體因應數位時代挑戰。

Google 去年在台啟動「Google 智慧台灣計劃」，包括人才培育、經濟、生態系建立等三面向。在經濟方面，Google 透過 Google 搜尋、台灣政府所公布報告等數據來源的分析，與台灣經濟研究院合作發布《台灣企業跨境關鍵報告》，盼能引導企業調整出口的成長策略、瞄準擁有龐大人口紅利和數位經濟優勢的東南亞市場。

Google 台灣總經理陳俊廷指出，報告中針對印尼、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓 5 個東南亞國家，包括科技、電商、旅遊與遊戲等 4 產業進行剖析，分享許多市場洞察觀點。

除跨境商機外，Google 也希望能活絡台灣就業市場。Google 搜尋的職缺搜尋服務繁體中文版，已在台灣正式上線，使用者在透過手機和電腦上輸入求職相關的查詢時，可搜尋到包含熱門網站、人力資源網和企業官網在內的各類職缺，目前搜尋結果提供數十萬個國內外人力資源網站所提供的職缺。

在建立生態系方面，陳俊廷指出，Google 助理繁體中文版去年正式登台，後續在 Action on Google 開發者平台推出下，讓開發人員更能打造出適合連結至 Google 助理的應用程式，目前 Action on Google 已支援 friDay 影音、KKBOX、MyMusic、Bus+ 和愛料理等所提供的服務，期待未來能與台灣更多平台夥伴合作，拓展 Google 台灣智慧應用生態系。

陳俊廷表示，媒體產業也是 Google 盼能協助的對象，今年計劃再度引進 Google 新聞實驗室訓練內容，探討更多元且深入的議題。此外，Google News Initiative (GNI) 這項全球計劃的推行，也能讓台灣媒體機構得到直接獲益的機會，與新聞媒體或企業共同推動新聞創新，提供資源幫助新聞機構數位化、面對各種挑戰。

