華碩電競筆電元月奪北美市佔冠軍 月增率達76%

全力搶攻電競商機的華碩 (2357) 週一 (25 日) 引用市調機構報告指出，其在北美電競筆電市場元月份銷售奪冠，囊括 23% 的市佔率，較 12 月大增 76%；而在產品單價超過 1200 美元的高階市場上，也拿下 28% 的市佔成績，表現突出。華碩指出，美國一向為電競市場風向指標之一，玩家尤其重視品牌、效能與體驗。受惠年初美國 CES 展，該公司推出全系列搭載 NVIDIA GeForce RTX 顯卡的電競產品，ROG 品牌熱度向上推升，帶動整體銷售熱潮，使其電競筆電產品線在北美市場的佔有率顯著攀升。



該公司在 CES 展也同時推出電競航母 ROG Mothership，受到市場矚目，也推升華碩電競品牌能見度。據悉，ROG Mothership 為 17 吋電競筆電，搭載 NVIDIA GeForce RTX 2080 顯卡，重量達 4.67 公斤，平常可以是台筆電，需要時，螢幕與鍵盤也可以分拆使用。



華碩表示，除美國市場，其於加拿大、西歐、東歐、東南亞及台灣等市場亦皆名列市佔第一，以整體 21% 的全球市佔穩坐電競品牌冠軍寶座。整體筆電業務將在下半年再掀新動能。