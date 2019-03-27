譁裕去年轉盈 EPS 0.59元 看好802.11ax換機需求 今年營運看增

天線廠譁裕 (3419) 優化產品組合策略奏效，2018 年營收雖下滑 12.5%，但毛利率增加 1.5 個百分點至 21.6%，帶動營運由虧轉盈，歸屬母公司業主淨利 7105 萬元，每股盈餘 0.59 元。展望 2019 年，譁裕看好 802.11ax 換機需求今年啟動，營運可望進一步向上，中期更看好 5G、基地台及物聯網等產品推升，帶動未來三到五年毛利率挑戰 30%。受到中國紅色供應鏈競爭，譁裕近幾年轉型投入大基地台天線研發，並逐步淘汰利潤太差的消費性產品，目前消費性占比已降至約 1/3。2018 年營收 18.66 億元，年減 12.5%，但毛利率年增 1.5 個百分點至 21.6%，主要係匯率較佳，及產品組合優化拉動。營業利益 2323 萬元，歸屬母公司業主淨利為 7105 萬元，每股盈餘 0.59 元。



展望未來，譁裕看好網通用天線的成長動能，看好 802.11ax 換機需求，出貨量可望成長二位數。基地台天線也持續增溫，近年已經已打入台灣及日本電信營運商；物聯網中的智慧電表用天線已在歐洲銷售逾五年，自動販賣機天線則以日本市場為主。



中期則看好 5G、車用產品，譁裕用在 5G 基地台的天線已經準備好，現已有二個美國營運商客戶小量出貨，預計下半年量將放大。車用天線目前主要業績來自車後市場，在美國、美洲、東南亞和系統商合作，目前年營收貢獻約 2 億元，也間接與歐洲汽車品牌廠合作開發車用新品，希望切入車前市場。