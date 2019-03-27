補貼減少 誤傳漲價 蔚來股價創新低

3 月 27 日凌晨，中國媒體報導由於中國 2019 年新能源車補貼方案正式出爐，市場傳出蔚來汽車將調漲汽車售價人民幣 5 萬元。利空消息導致其股價於美國時間周二重挫 7.29%，收在 4.96 美元。

圖: 東方財富網, 蔚來股價日線圖

對此，蔚來官方回應表示，漲價是市場錯誤解讀。蔚來指出，由於中國新的補貼法規上路，如果消費者沒有在公司提供的優惠期限內下訂，之後相關車型政府補貼將減少人民幣 5 萬元，這部份要由消費者負擔，實際上官方售價沒有改變。

蔚來認為漲價人民幣 5 萬是市場對於補貼減少的幽默說法，因為比起新補貼政策生效之前下訂金的車主來看，車價變相貴人民幣 5 萬元。

圖: 汽車之家

昨 (26) 日，中國財政部、工信部、科技部、發改委聯合公布最新新能源汽車補貼方案。內容主要指出依照 2020 年中國政府不再補貼新能源汽車的方向，為了使產業能順利適應未來新政策，因此採取分段減少補貼幅度，將一直到 2020 年底。

而今年新能源汽車補貼標準將在 2018 年基礎上平均減少 50%。其中，純電動乘用車補貼標準，在續航力 250km 以下的車型取消補貼，250≤R<400 的車型補貼人民幣 1.8 萬元，補貼下滑 60%；R≥400 的車型補貼人民幣 2.5 萬元，補貼下滑 50%；插電式混動車型補貼人民幣 1 萬元，下滑 55%。

