涉日債市場價格操縱 花旗恐遭罰1.3億日圓

由於美國花旗集團 (Citigroup, Inc.)(C-US) 的關係企業在 2018 年時，涉及操縱日本國債期貨市場價格，日本的證券交易監督委員會 (Securities and Exchange Surveillance Commission，SESC) 於日前建議日本金融廳，向該集團處以 1 億 3000 萬日圓的罰鍰。

涉日債市場價格操縱，花旗恐遭罰 1.3 億日圓 (圖：AFP)

涉及操縱日本國債期貨市場價格的是，美國花旗集團位在英國倫敦的關係企業「Citigroup Global Markets Ltd.」。

根據日本證券交易監督委員會的說法，在 2018 年 10 月時，「Citigroup Global Markets Ltd.」的交易員在日本長期國債期貨交易市場上，於交易量較少容易發生價格變動的深夜時間進行大量的假交易，意圖影響期貨交易市場長期國債交易價格，並從中牟取不當利益。

由於該公司的不當價格操縱，從中獲取逾 270 萬日圓的不法利益。日本證券交易監督委員會認定，該項價格操縱行為已經違反金融商品交易法的相關規定，建議日本金融廳向其課以 1 億 3000 萬日圓的罰鍰。

由於長期國債的期貨價格走向，被認定會對實際的利率造成影響，日本金融廳在 2018 年 7 月時，對採取同樣不法手段的大型證券公司「三菱日聯摩根士丹利證券」(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)，課以逾 2 億日圓的罰鍰。