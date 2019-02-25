股神好夥伴芒格：教人炒股 等同誘人吸毒

「股神」巴菲特的長期合夥人芒格 (Charlie Munger) 14 日出席洛杉磯出版公司 Daily Journal 年會，大肆批評主動型投資，並稱鼓勵主動型投資的行為，等同於誘使他人吸食毒品。

芒格公開批評主動型基金經理，認為他們的專業配不上客戶付出的管理費，並指責鼓勵炒股等同於誘使他人吸毒，是傷害投資人的行為。

和巴菲特一樣，芒格鼓勵投資人進行被動型投資，著眼長期並承受短期波動，建立長期穩健的投資策略。他還稱，指數基金基本上打敗了所有人。

芒格表示，擁有多元化的投資組合必非壞事。現任波克夏控股公司 (Berkshire Hathaway) 副董事長的他分享道，要像自家公司一樣取得超越指數基金的投資表現，首先必須減少自己的行動，專注於自己真正了解的少數公司，即可獲取成功。

提到波克夏公司的成功表現，芒格分享一套祕訣。

「絕不假裝自己什麼都知道，你必須將自己無法理解的事物歸納到 “太難” 這項類別，等到解決方案出現後再將其分出。如果不了解自己的能力圈在哪，說明了你仍在能力圈之外。」

最後被問及形勢不好時賣出股票的時機，芒格表示大部分時間都在考慮買入，幾乎從不考慮賣掉股票，並提出兩項投資原則：