歐股盤前─傳英相梅伊可能下台 指數期貨走揚

英國首相梅伊今 (27) 日將對保守黨議員發表演說，據傳可能談及去留問題；歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週三下午 2 點 34 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.34%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.26%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.26%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.88%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.47%，深證成指上漲 0.56%；南韓 Kospi 指數下跌 0.03%，日經 225 指數下跌 0.23%；台股收跌 16.5 點，至 10542.7 點。

10 年期美債殖利率週二止跌回穩，市場對經濟前景的疑慮略有緩解，美股收高，標普 500 指數收漲 0.7%，至 2818.46 點；道瓊指數收漲 0.6%，至 25657.73 點；那斯達克綜合指數收漲 0.7%，至 7691.52 點。

新一輪美中貿易談判，明 (28) 日將於北京登場，據悉，中國今年可能會「加碼」購買美國豬肉，總量達 30 萬公噸，盼藉此緩解貿易爭端。

美國總統川普上週接受媒體採訪時宣稱，「我認為，我們已經非常接近 (達成協議)，這不意味著已經達成，但很接近了。」

英國脫歐歹戲拖棚，3 月 25 日，下議院以 329 票對 302 票，象徵性褫奪梅伊對脫歐進程的主導權；梅伊表示，她將努力推動，於本週對脫歐協議進行第 3 次表決。

據傳梅伊向部分支持脫歐的議員透露，她願意考慮辭職，藉此換取國會對脫歐協議的支持；梅伊今日將對保守黨議員發表演說，可能談及去留問題。

經濟數據方面，法國和義大利將於今日上午，公布消費者信心數據。