Fed主席鮑爾說經濟情況良好 投資人疑慮重重

對全球經濟的擔憂重燃，聯準會 (Fed) 立場意外轉向鴿派，撼動了華爾街。

其實，只要一或二週的利多消息，便能讓華爾街破涕為笑。但是本週恐難有好消息傳出。

美國即將公布的系列經濟報告，許多都是今年稍早部份政府關門 35 天後，延後公布的數據。如美國 1 月貿易赤字，2 月新屋開工，新屋銷售與消費者支出都延後了近一個月。

但這些數據都不應被忽略。

新屋銷售與新屋開工數據，都可據以判斷去年 10 月以來，抵押貸款利率大幅下降後，是否重新支撑了下滑的房屋市場。若答案是肯定的，將可大幅減緩對經濟的擔憂。

消費者支出於 12 月大幅下降，若 1 月獲得改善，亦將有助恢復對經濟的信心。

最重要的應是所謂的個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標。一如其他物價指標，PCE 指數亦可能顯示 1 月初，通貨膨脹壓力進一步下降。美國 12 月 PCE 通貨膨脹年率下降至 1.7%，去年夏季通貨膨脹壓力達 2.4%，創六年高點。

由於通貨膨脹下降，Fed 上週因而決議 2019 年不再升息。此一行動讓許多華爾街分析師大感意外，他們原預期央行將採取較為溫和的改變方式，確保經濟穩定。

Amherst Pierpont 證券公司分析師史丹利 (Stephen Stanley) 說：「Fed 被經濟數據嚇壞了。」

上週五，美國股市重挫，利率亦再度下降，歐洲與日本的經濟數據進一步疲弱，帶來沉重壓力。

雖然 Fed 主席鮑爾形容美國經濟情況良好，但通貨膨脹下降，仍然顯示美國及海外經濟成長放緩。連 Fed 自己都將美國經濟成長預測由 2.3% 調降至 2.1%，相形之下，2018 年成長達 2.9%。

儘管某些經濟學家認為，今年稍後，美國經濟成長與通貨膨脹將會加速，但 Fed 態度保守得多，華爾街顯然也同樣立場保守。

「一如 Fed，市場也很快變換了方向，」Jefferies 公司首席經濟學家 Ward McCarthy 寫道。「Fed 的最新政策行動，讓市場的觀點也跟著改變了。」

「結果，全球與美國的成長展望遭到調降，」他繼續寫道。「全球市場的擔憂及經濟的脆弱性也都增加了。」