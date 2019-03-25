按兵不動好時機 Fed官員估：2020下半年之前不會升息

美國聯準會 (Fed) 芝加哥分行行長 Charles Evans 認為，美國經濟依然強勁，但目前是暫停升息、抱持謹慎態度的好時機，預估在 2020 下半年之前，Fed 不會升息。

上週五，美債殖利率曲線出現倒掛，10 年期公債殖利率下跌，低於 3 個月期國庫券殖利率，為 2007 年以來首見，引發市場對經濟前景的擔憂，當天美股重挫，創 2019 年 1 月 3 日以來最大跌幅。

Evans(在公開市場委員會有投票權)今 (25) 日接受 CNBC 採訪時表示，美債殖利率曲線倒掛，確實讓人有點緊張，美國經濟成長趨緩，今年國內生產毛額 (GDP) 年增率約為 2%，「雖然聽起來有點低，但它還算不錯。」

Evans 強調，美國經濟依然強勁，「看看勞動市場、消費，仍維持強勢」；Evans 指出，他不擔心通膨壓力、經濟衰退等問題，經濟模型估算結果顯示，美國陷入衰退的機率，低於 25%。

Fed 本月會議決議暗示，2019 全年不會升息；去年第 4 季，經濟活動成長力道尚屬穩健，但今年已有所放緩，因此將 2019 年經濟成長率預測值，調降 0.2 個百分點，至 2.1%。

Fed 會議決議稱，決策官員一致同意，維持聯邦資金利率在 2.25% 至 2.5% 區間不變，且將自 5 月開始，放緩縮減資產負債表速度，預計 9 月停止縮表。

Evans 說，目前是 Fed 暫停、觀察情勢發展，並抱持謹慎態度的好時機，預估在 2020 下半年之前，Fed 不會升息。