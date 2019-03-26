聯準會暫停升息 美元資產魅力降溫 新興股市重獲資金動能

美國聯準會暫停升息循環，並預告今年都不會升息，投信認為，美國停止升息後，對美元資產持中性態度，建議可適度調降美債，並轉向與黃金與新興股市。

施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥表示，美元匯率在去年第 4 季已經偏貴，且美國 10 年期公債殖利率下滑，已快接近 2.5%，建議可適度減持美國公債投資比重，轉向增持新興市場股票與日股，至於歐股與英股則建議適度減碼。

以新興股市來說，莊志祥認為，新興市場歷經去年大幅賣壓後，目前股票的預估盈餘本益比已經回到 2015 年的水準，尤其在聯準會暫停升息、中國刺激經濟政策以及美中貿易摩擦有解的加持下，可望支撐新興股市後市表現。

莊志祥表示，在通膨上升壓力還不明顯的環境下，預期各國央行會暫停進一步貨幣緊縮政策，風險性資產仍有上漲空間，至於債券投資，建議可採「息差（carry）」作為投資策略的主軸，包括美國高收益債券、歐洲投資級債券、與匯率操作帶來的息差。

摩根多重收益型產品經理陳若梅表示，美國聯準會超級鴿派，使得美元趨貶，讓新興市場重拾吸金動能，上週全球新興市場基金轉流入逾 1 億美元，亞洲 (不含日本) 基金更以逾 3 億美元淨流入，登上全球股票基金吸金王寶座。



陳若梅指出，近期經濟數據顯示全球景氣動能趨緩已有觸底跡象，緩解市場對於景氣衰退的疑慮，全球央行風向轉變將有助於支撐經濟表現，並削減了美元相對其他貨幣的吸引力，不僅有利於延續風險性資產漲勢，以可望延長這波景氣擴張循環。

莊志祥說，目前全球股債市未現重大疑慮，但就基本面以及利率政策而言仍有風險，在全球（不含美國）的經濟成長持續放緩下，要密切留意後續經濟數據表現是否影響股市上揚動能，進而衝擊全球金融市場表現。

