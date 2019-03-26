新一輪貿易談判登場前 傳中國擬加碼購買美國豬肉

根據《彭博社》報導，第 8 輪美中高階貿易談判，3 月 28 日將於北京登場；知情人士透露，中國可能會「加碼」購買美國豬肉，盼藉此緩解貿易爭端。

美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，將率美方代表團前往北京，參加 3 月 28 日舉行的第 8 輪高階貿易談判；中國國務院副總理劉鶴，預計下月率團回訪，4 月 3 日於華府繼續進行貿易磋商。

消息來源表示，中國今年可能會向美國購買 30 萬公噸的豬肉，總量較 2017 年高出約 80%；光是 2019 上半年，其購買量就可達到 20 萬公噸。

據傳中國有意加碼購買美國豬肉。(圖：翻攝自彭博)

知情人士指出，最終購買量，將取決於中國的非洲豬瘟疫情；中國官方數據顯示，受豬瘟影響，今年 1 月，中國豬隻數量，較去年同期減少約 13%；其中，繁殖母豬數量年減 15%。

2018 年，受貿易戰影響，巴西取代美國，成為中國最大肉品供應國，其肉類出口量，較 2017 年大增近 50%，在此同時，美國肉類出口則減少近 50%。

INTL FCStone 首席大宗商品經濟學家 Arlan Suderman 認為，如果美中達成貿易協議，美國的牛肉、羊肉、家禽及魚類供應商，可望成為贏家。

美國總統川普上週接受媒體採訪時宣稱，「我認為，我們已經非常接近 (達成協議)，這不意味著已經達成，但很接近了。」

在此之前，川普曾言，他將維持對中國的關稅措施，直到確定對方遵守美中達成的協議為止，「(關稅) 要保留相當長一段時間，因為他們 (中國) 在遵守協議一事上，發生過很多問題。」

據傳川普正持續對美方貿易談判代表施壓，盼盡快與中國達成協議，因為他需要一場有助提升連任機率的「重大勝利」。