台積電攜手科技部 培養聘用科技產業年輕學者 年薪180萬元 

科技部與台積電 (2330-TW) 今(26)日簽訂合作備忘錄，攜手推動「產業培育基礎研究高階人才」計畫，台積電技術研究副總經理黃漢森指出，專案計畫下的研究團隊，將提供經費聘用科技產業年輕學者，並以台積電年輕學者冠名，薪資年薪可達 180 萬元。

科技部次長謝達斌表示，基礎科學是創新經濟的基礎，台灣整體研發預算中，產業對基礎研發長期重視與資源投注，是重要一環，科技部推動的關鍵性任務導向的基礎研究，歷經多年，部分計畫在學術端及產業應用端已展現亮眼成果，現將透過這些專案，與產業界展開合作，共同依據導向型基礎研究專案的性質，決定重點領域，由產業界挹注經費於研究團隊以延聘「科技產業年輕學者」數名，打造產學研創新的合作模式。

台積電技術研究副總經理黃漢森表示，先進半導體技術已在挑戰物理極限，使基礎科技研究越來越重要，台積電與科技部合作，培育基礎科技人才，將於科技部自然司導向型基礎研究專案計畫下之研究團隊，提供招募經費以聘用數名科技產業年輕學者，並以「台積電年輕學者」(TSMC Junior Fellow) 冠名，其薪資依受聘人之學經歷及研究表現核給，年薪可達 180 萬元。

由於二維材料中的新物理現象，有可能是進入次世代半導體的關鍵，因此黃漢森指出，首年將以「尖端晶體材料開發及製作計畫」開始試行，「台積電年輕學者」除進行尖端晶體研究之外，更可和公司研發團隊合作，進行實務交流。

科技部自然司林敏聰司長表示，基礎研究是應用科技能不斷進展的核心，而「人」又是基礎研究的核心，透過全新的運作模式，產業界能著力於培育基礎研究高階人才，且其研究部門也得以受益於學界的資源，更具在未來引進高階基礎科研人才的實質效益。合作不限於特定公司，本次非常高興台積電願意接下第一棒，未來自然司將繼續與企業接洽，同時也歡迎企業主動聯繫，共同開啟由產官學三方攜手打底基礎研究，培育高階科研人才，使產業再升級的新契機。