台驊去年獲利創新高 配息也創8年高點 殖利率逾8%

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (26) 日公布去年財報，全年稅後純益 3.66 億元，年增 52.5%，每股純益(EPS)3.07 元，創歷年新高；董事會也通過，擬配發每股現金股利 2.2 元，創 8 年新高，以今日收盤價 26.25 元計算，現金殖利率達 8.38%。

台驊指出，由於業務附加價值高，毛利率連續 2 年超過 17%，優於同業表現。

展望後市，台驊已將「供應鏈金融」視為集團積極拓展的重點新事業。台驊說明，台灣發展供應鏈金融最成功的是富士康和中租 - KY(5871-TW)，富士康以製造業角度將資金融通給供應商，中租則是以機器租賃方式資金融通給客戶，而台驊的核心優勢是對物權的掌握。

由於物流企業掌握著長期合作的中小企業的銷售、庫存和物流記錄，且對其經營狀況和信用非常瞭解，因此運用自償性貿易融資的方式，對供應鏈上下游企業提供的綜合性金融產品和服務，其風險可有效控管。

台驊強調，供應鏈金融將以「利差」為獲利基礎，鎖定物流產業鏈上所有參與者 (包含上游供應商及下游客戶) 提供合理的資金利率，以目前市場利差分析，其淨利差約在 4-5%，還可藉此強化客戶的黏著度。

因此，台驊已投資設立台驊中產保理公司，取得保理業務許可證照，初期預計投入人民幣 3000 萬元 (約新台幣 1.38 億元) 資本。

另一方面，發展跨境電商物流也將是台驊未來營運主軸之一，目標從物流切入商流，提供線上品牌代營運，以及資金融通的物流 + 商流 + 資訊流 + 金流一條龍功能。