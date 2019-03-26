【華冠投顧】國巨，細微波推演軌跡

週二，美國特別檢察官表示，對於 2016 年美國總統大選期間，川普陣營跟俄羅斯之間並無勾結之情事。這對於川普來說是個大利多，或許日後對於他的議案推動，將更具有影響力。

中美貿易問題，即將在北京召開第八輪磋商，於 03/28 起為期二日。此趟，美方談判代表萊特西澤與財長努欽將出席，續關注其後續發展。

本周，針對川普對於邊境牆的『反否決』議案，美國眾議院將舉行投票，續關注。

如上周五之述『因此，未來有必要續保持寬鬆立場。這對於股市而言是個利多，但近二個月以來的漲勢，已將行情推升至初步反壓區，隨之，或將有段回測之機。』

昨日起，台股即隨著美股的弱勢呈現，出現了重挫。今日雖再度彈升，但短期上方賣壓依舊存在。

06 道瓊，可續留意上方 25707-25875 初步反壓區間之力道如何？若進入此區，再次出現逆轉機會仍高。

而 04 加權，依據昨日之述『目前已具轉空之機，上方 10500-10586 之反壓區間為關注重心！』今日已進入該區，後續出現再次下壓之機會仍高。

因此，未來一週在股票操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局為妥；因券空單有相對避險之效用。

另外，我們推薦給大家做多之個股，應用在短、長線之交易皆適宜，投資人可以藉著回測之機，低接進場。

近期熱門標的股評析、推演：

4414 如興：今日於下方支撐區止跌，後續具上攻之契機。

看長多！

2327 國巨：

看長多！

下圖為 03/21 之述，目前已在下方關卡止跌。

下圖為後市短線之推演

作者：華冠投顧 葉良超 分析師