兆豐銀不肖理專7年挪用14名客戶6340萬元 金管會開罰

金管會今 (26) 日發布，兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行台中豐原分行有一名張姓不肖理專，挪用 14 名客戶款項，金額高達 6340 萬元，涉案時間長達 7 年，金管會因此決議對兆豐銀開罰 600 萬元罰鍰，且命令兆豐銀解除該行員職務。

金管會表示，兆豐銀行台中豐原分行有一名張姓理專，利用客戶對其信任，伺機取得客戶蓋好的印鑑跟空白的取款單，以臨時無摺提款或透過行外傳真方式，自 2011 年 1 月開始到 2018 年 5 月，長達 7 年挪用 14 位客戶共達 6340 萬元的存款款項。

金管會表示，此案是客戶發現自己帳戶有錯，去兆豐銀查，整個案件才爆發。兆豐銀行已經有先墊款還錢給客戶，之後會向該理專求償，兆豐銀行也立刻解雇該名理專，並且移送檢調。

銀行局認為，這案子顯示兆豐銀行沒有落實內控制度，內部查核也都沒發現，兆豐銀在無摺存款業務上也沒有落實查核，認為有礙健全經營之虞，依照銀行法對兆豐銀開罰 600 萬元，並且命令兆豐銀解除該理專的職務。

兆豐銀推動四大改善措施

而針對此裁罰案，兆豐銀回應表示，各相關單位除立即該案關缺失事項深切檢討，並已訂定各項防弊措施及強化管控機制積極進行改善，同時加強各項查核工作，強化行員教育訓練，以杜絕類似情事發生。

兆豐銀去年 11 月已經推動四大改善措施：一，新增臨櫃進、扣帳交易發送即時訊息通知存戶，並加強對特定客群辦理存款業務抽樣函證作業；二，強化財富管理業務人員赴外收件作業加強控管理專經手的交易及其有關聯的帳戶資金流向；三，財富管理業務採「帳戶管理員制度」，落實理專輪調；四，針對申辦「無摺提款」、「免寄對帳單」的特殊存款帳戶調高抽檢戶數，加強申請事項的確認與相關交易控管。