裕國擬配息1元 董座6月登股東會說明未來營運

裕國 (8905) 董事會決議，擬延續前兩年股利政策，2018 年盈餘配發現金股利 1 元，現金殖利率高達 6.01%，預計 6 月 19 日召開股東會，由董事長楊連發親自召開，並說明未來營運計畫。裕國總裁楊得根於 2018 年 2 月逝世後，由法人推派詹義郎接掌公司營運，同年 4 月 9 日董事會改選通過，總裁長子楊連發接下董事長兼總經理職務，掌管裕國旗下冷凍食品、倉儲、營建、金融投資等四大領域事業。



裕國表示，楊連發上任後以熟稔業務為優先，近一年時間未曾對外接受訪問，2019 年 6 月股東會將由其親自召開，根據 2018 年接任後的營運經驗，一併說明日後的經營方向及展望目標。



裕國最新財報指出，2018 年獲利 2.26 億元，年減 21.52%，惟董事會 25 日決議，配發現金股利 1 元，依 26 日收盤價 16.65 元計，現金殖利率為 6.01%。