富邦人壽金融資產價值回升 金控、人壽淨值雙創近半年新高

2018 年第四季因中美貿易糾紛，引發全球股債市場短期非理性波動，但 2019 年以來金融市場逐漸恢復穩定，富邦金控 (2881-TW) 今 (25) 日表示，富邦人壽整體金融資產價值，已回升逾新台幣 900 億元，帶動富邦人壽及富邦金控淨值回升，至今年 2 月底，富邦人壽淨值突破新台幣 2,400 億元，增加逾新台幣 400 億元；富邦金控淨值超過新台幣 5,000 億元，增加逾新台幣 500 億元，均創下 2018 年 10 月以來之新高。

2018 年第四季全球股債市震盪，造成整體市場金融資產價值一時波動，2019 年以來市場回穩，在 Fed 立場明顯轉鴿、中美貿易談判出現進展、英國無協議脫歐風險下降等利多消息支撐下，金融市場今年第一季逐漸恢復穩定，富邦人壽整體金融資產價值回升逾新台幣 900 億元。

其中，透過其他綜合損益按公允價值衡量 (OCI) 金融資產來看，目前價值回升幅度已逾新台幣 500 億元，OCI 項下未實現餘額已接近損益兩平水準，帶動淨值回升。另外，長期持有的按攤銷後成本衡量金融資產 (Amortized Cost) 的價值波動雖不影響淨值，但其價值回升幅度亦超過新台幣 400 億元。

富邦金控也表示，在美元匯率升值背景下，富邦人壽 2018 年並無匯兌損失，惟為有效降低避險成本，動態調整匯兌操作避險策略，去年第四季富邦人壽提增外匯價格變動準備金新台幣 30 億元，目前外匯價格變動準備金餘額達新台幣 90 億元，將可更彈性管理避險組合，有效降低避險成本。

展望未來，為因應市場變化，富邦人壽將持續審慎調整資產配置，規劃將透過提高國內股票部位，以提升現金股利收益、並伺機參與不動產投資、投放海外債券等資產，以提升經常性收益率為目標。