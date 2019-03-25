〈國泰金法說〉國壽今年淨值、金融商品價值回升千億 已由負轉正300億元

國泰金 (2882-TW) 今(25)日召開法說會表示，去(2018) 年第四季國際金融市場受到連番利空衝擊影響，造成股債市劇烈震盪，惟今年以來，伴隨中美貿易協商正向發展，以及國際央行相繼釋放鴿派訊息，在悲觀氣氛顯著修復下，帶動金融市場止跌回揚，今年以來淨值及金融商品價值大幅回升千億元，未實現餘額並已由負翻正達約 300 億元。

國泰人壽去年底淨值雖受金融行情影響而下滑，但至 2 月底，公司淨值已較去年底回升逾 850 億元，回到超過 4400 億元的水準。

在金融資產價值方面，國泰人壽表示，截至目前，採覆蓋法及透過其他綜合損益按公允價值衡量，金融資產價值回升幅度已超過 1000 億（Overlay +OCI），未實現餘額並已由負翻正達約 300 億元。



另外，國泰人壽長期持有的按攤銷後成本衡量金融資產（Amortized Cost 部位），其評價波動雖不影響財報淨值，今年以來其價值亦回升約 1000 億元，未實現損益也由負轉正。綜上，截至目前國壽整體金融資產價值回升幅度已超過 2000 億元。

在外匯避險方面，截至 2 月底，今年國壽外匯價格變動準備金亦增提 35 億元，累計準備金餘額來到新台幣 206 億元，再創新高水準，將有助於該公司更彈性管理外匯避險部位，妥善控制避險成本。