鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-12 16:42

富邦金控 (2881-TW) 今 (12) 日公布 2025 年全年合併稅後純益 1208.5 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 8.36 元，由於受到人壽提存一次性外價金 281 億元影響甚鉅，12 月自結稅後純益僅 1.4 億元。若排除富邦人壽全年提列外價金影響數(不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦金控擬制性全年稅前盈餘約 1934 億元。其他子公司全年獲利亮眼，台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券均創下歷史同期新高紀錄。

富邦人壽 2025 年 12 月稅後淨損 51.1 億元，累計全年稅後純益為 625.5 億元。單月出現虧損主要因 2025 年 6 月申請適用「人身保險業責任準備金計提基礎調整」法規，依主管機關函令規定，應就 2025 年度稅前盈餘之 30% 一次性提存外匯價格變動準備金 281 億元，可強化因應匯率風險之韌性，若排除此 281 億元影響數，則富邦人壽單月合併稅前盈餘約為 210 億元。

‌



另由於 2025 年度度獲利受到大幅增提外價金影響甚鉅，若排除全年提列外價金影響數 (不包含申請收回責任準備金轉列外價金金額)，富邦人壽擬制性合併累計全年稅前淨利約 1200 億元。當月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。

股市方面，加權指數 12 月維持相對高檔，富邦人壽於台股部位持續實現資本利得；債市方面，12 月公債利率反彈後震盪整理，持續做好債券配置與資金管理，以穩定提升經常性收益為目標。匯市方面，國際美元回檔與外資匯出交互影響，12 月美元兌台幣小幅升值 0.1%，後續將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

富邦人壽個體累計 2025 年初年度保費收入 (First Year Premium) 達 1135 億元，總保費收入 (Total Premium) 達 3674 億元，預估皆排名業界第二；12 月初年度保費 85 億元，總保費收入 360 億元，預估排名業界第二。富邦人壽商品銷售持續朝向分期繳及保障型等高 CSM 商品，2025 年初年度等價保費收入 (FYPE) 達 517 億元，預估排名業界第二。12 月底淨值比率逾 10%，RBC 逾 400%，整體資本水準維持良好。

北富銀 12 月稅後純益 15.6 億元，累計全年稅後純益 363.3 億元，年成長 19%，續創 12 月及全年稅後純益歷年新高紀錄。2025 年北富銀各項業務動能穩健成長，其中放款規模雙位數成長及利差提升，帶動全年利息淨收益成長 14%，財富管理因保險分期繳、基金銷量成長，信用卡受惠海外簽帳金額增加，帶動相關手續費淨收益成長 13%，及金融市場操作績效較 2024 年提升，帶動整體營收雙位數成長。截至 12 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1099%，維持良好資產品質。

富邦產險 2025 年 12 月稅後純益 6 億元，創下歷史同期次高紀錄，累計全年稅後純益 68.8 億元，年成長 128%。防疫險再保攤回已順利處理完成。公司承保及投資面均表現良好，全年保險本業收入及稅後純益皆創歷史新高紀錄。業務表現方面，12 月整體簽單保費 43.8 億元，全年度簽單保費收入 676.7 億元，年成長 5%，其中工程險因掌握綠能保險商機，年成長 19%，表現最為亮眼；年度整體簽單市佔率 23.7%，蟬聯市場龍頭地位。