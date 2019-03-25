〈京鼎展望〉今年半導體設備支出需求放緩 靠開源力拚獲利減幅少於營收

設備廠京鼎 (3413-TW) 今(25)日表示，雖然美中貿易戰影響半導體客戶轉趨觀望，但美系客戶仍會願意下單京鼎，因生產產品仍遠在美生產，短期景氣動能受貿易戰影響，但長期需求持穩，京鼎可望受惠；就今年而言，策略長黃啟智強調，今年半導體產業產值預期下滑，不過積極開源，包含污染防治工程、半導體備品相關布局逐步收割，力拚今年獲利減幅可少於營收。

黃啟智表示，美中貿易戰對台灣、中國等大型企業，都偶不小影響，尤其是半導體領域，若進口美國，將被課徵 25% 關稅，也因此客戶自從美中貿易戰開打後，態度就轉趨觀望。

不過，他認為，客戶觀望主要還是看美國的態度，但半導體需求持穩向上，未來美系客戶要下單，仍會下單給京鼎，主要原因有三，一是生產成本低、二是交期快、三則是品質穩定，他預期，在景氣不確定性移除後，美系客戶將持續跟京鼎拿貨。

黃啟智認為，美中貿易戰最大影響在於需求，包含景氣、局勢等，客戶因此轉趨觀望，不過擴廠進度持續，只是下單給供應商的態度轉為保守，因此可預期是短期現象。

他也強調，手機、電腦占半導體的產值、需求，比重將逐漸減少，估可降到 20-30%，未來整體半導體需求將持續擴大，包含機器人、無人駕駛、雲端與 5G 相關等，預期新應用將對半導體帶來支撐。

京鼎新董座劉揚偉到任後，市場也在觀望，京鼎如何更有效扶持鴻海集團，京鼎指出，劉揚偉隸屬鴻海 S 集團，該集團在鴻海內的角色就是專責半導體事業，也代表未來鴻海要跨入半導體領域，包含建廠、相關設備與廠務自動化建置等，京鼎皆可受惠。

就今年而言，京鼎強調，今年整體半導體設備支出金額預期將較去年下滑，可預期京鼎也將受影響，營收估較去年衰退，不過今年積極控管成本，並持續開源，力拚獲利減幅少於營收。

而所謂開源，黃啟智表示，包含廠區自動防治污染工程，除了台晶圓代工大廠京鼎已經提供服務，中國大陸不少訂單也陸續進來，另外半導體備品部分，是不受景氣波動影響，可預期布局將逐步見到成效，有助今年營運表現，法人推估，第 1 季營收年減幅約 2-3 成，但第 2、3、4 季營收年減幅，將可明顯收斂。

京鼎去年每股純益 14.06 元，擬配發每股現金股利 7 元，盈餘配發率近 5 成，京鼎去年受惠全球晶圓廠設備投資金額再創高，營收表現亮眼，達 93 議員，年增 13.9%，純益 11.62 億元，年增 8.31%，每股純益 14.06 元，優於前年 12.98 元。

SEMI(國際半導體產業協會) 日前下調今年半導體預測，預期今年全球晶圓廠設備支出，將達 530 億美元，年減 14%，但 2020 年將強勁復甦，估產值可達 670 億美元，年增 27%，締造新高紀綠。