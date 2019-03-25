〈LINE財長來台〉黃仁埈將出任台灣LINE Bank董事長 IDC系統Q3開始建置

LINE 台灣積極爭取取得純網銀執照，LINE Financial 台灣董事長暨總經理陳立人今 (25) 日表示，若成功取得純網銀執照，將由 LINE 財務長黃仁埈擔任台灣 LINE Bank 董事長，顯示總部相當重視台灣市場。此外，IDC 系統方面，未來包括主用與備用機房都會建置在台灣，預計第 3 季就會開始建置。

LINE 去年 1 月正式宣布跨足金融科技領域，同步在日本、台灣、泰國與印尼等國，大動作佈局金融科技領域，與各地市場夥伴建立不同的合作模式，而 LINE 財務長黃仁埈今日訪台，以總部視角分享 LINE 以創新、技術、用戶等三大優勢，開展亞洲金融科技事業版圖。

黃仁埈於 2015 年起出任 LINE 財務長，服務於 NAVER 超過 10 年，陸續擔任 NAVER 財務長等多項要職。而陳立人今日也對外宣布，若 LINE 在台灣成功取得純網銀執照，總部以指派由黃仁埈擔任台灣 LINE Bank 董事長，足見總部對台灣市場的重視程度。

除積極取得純網銀執照外，LINE 在相關硬體方面也已著手建置。LINE Bank 籌備處執行長黃以孟表示，目前已在台灣進行選商作業，並尋找建置機房的地點，將遵循台灣法規在台建置 IDC，未來包括主用與備用機房都會建置在台灣，讓銀行客戶所有資料落地儲存在台灣，預計第 3 季就會開始建置，以進行後續的系統測試。