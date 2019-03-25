櫃買中心修改債券ETF上櫃費費率 並通過台康上櫃案

證券櫃買中心 22 日下午召開董事、監察人聯席會議，通過「有價證券上櫃費費率標準」修正案，將債券 ETF 之上櫃費費率修正為 0.021%-0.03%，並討論通過台康生技 (6589) 上櫃案。 櫃買中心 22 日下午召開第 9 屆第 9 次董事、監察人聯席會議，會中討論通過「有價證券上櫃費費率標準」修正案，櫃買中心表示，考量國內外債券成分之指數股票型基金受益憑證 (債券 ETF) 實質為一籃子債券組合，參照債券上櫃費費率標準，將債券 ETF 之上櫃費費率修正為 0.021%-0.03%，至於其他類型 ETF 之上櫃費費率則維持 0.03% 不變。



另外，會議亦討論通過 1 件股票上櫃申請案，台康生技 (股票代號：6589)，主要從事生技藥品委託開發暨生產服務 (CDMO)、生物相似藥及新藥研發。