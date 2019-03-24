〈家登英特格爭訟〉遭智財法院判賠9.8億元 家登：將提起二審上訴與其他行動

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 遭美商英特格 (Entegris. Inc) 提起侵害專利訴訟，經台灣智財法院一審判決，須賠償英特格約新台幣 9.7887 億元。對此，家登表示，此案判決有許多不合理與爭議問題，在收到判決書後，將提起二審上訴與其他行動，在全案定讞前將提供足額供擔保，得免為假執行，並強調不影響客戶權益，也不影響今年預期的營收狀況。

美商英特格向台灣智慧財產法院，針對家登提起侵害專利權有關的損害賠償訴訟，經台灣智財法院於 3 月 22 日作出一審判決，主張家登所製造販售的 Reticle SMIF Pod 光罩傳送盒，侵害英特格的「光罩載具及支撐光罩之方法」專利技術特徵，宣判家登須賠償此產品 2009 年至 2018 年間，銷售毛利約新台幣 6.5 億元的 1.5 倍，即為賠償約 9.7887 億元。

不過，家登認為，此案判決有許多不合理與爭議問題，將針對幾項要點，在收到判決書後提起二審上訴與其他行動。

家登指出，第一，關於該專利內容的解釋，一審法院採用的解釋方式及標準，有違專利範圍解釋原則，而認定家登產品侵權，二審將要求法院為正確之解釋。

第二，專利法規定「發明」才能取得專利權，若為專利申請前就存在的技術，即使拿到專利，也是無效專利，此專利主要內容「以斜角邊緣推動光罩到達定位」，是業界習以為常的技術。

據專利法規定，根本不應取得專利權，但因程序關係，一審法院對許多專利無效證據未加以審酌，目前已將專利無效證據提交至智慧財產局的舉發案、行政訴訟程序中，如 1985 年的日本專利及亞士帝公司將近 20 年前使用的光罩盒，均可證明該專利是業界早已熟悉的技術，有信心最終可以證明專利無效。

第三，有關侵權行為時效已完成，而不得主張權利方面，在原審程序中已經有證人到庭作證，且有英特格公司自己發出的信函作為證據，原審法院在此部分不採時效抗辯，顯有可議。

第四，專利法規定專利權的損失數額、及專利侵害行為的因果關係，要負舉證責任，一審法院未能考慮專利貢獻度，也就是「專利與產品價值的因果關係」，導致對判決金額不當高估，相信二審法院將有妥適的判斷。

家登指出，英特格在 2007 年間，曾以收購家登為由，進行實地查核，當時曾書面承諾，會將家登公司交付的資料保密並銷毀，但在本案訴訟過程中，卻發現英特格仍向法院提出家登產品的照片等資料，作為訴訟證據，認為英特格恐有違反承諾的保密及銷毀責任，不排除針對此行為進行法律上的必要行動。

英特格於 2017 年提請擴張求償金額至 10 億元，而此次台灣智財法院一審判決的賠償金額 9.7887 億元，已超過家登 1 個股本。在全案定讞前，家登將提供足額賠償金供擔保，得免為假執行，由於該擔保金額主要來自出售台南市新市區部分不動產的收益，因此不對公司營運造成任何影響。

針對具爭議性的產品部件，家登強調，早已提出新的設計方案，並於各大客戶端進行認證完成，未來將以此新設計方案出貨，不影響客戶權益，也不影響今年預期的營收狀況。

而由於專利為屬地主義，此判決影響範圍僅限台灣本土，家登國外銷售及出貨狀況一切正常，未來將提出證據，爭取最終判決勝訴，並維持公司正常營運，確保保障內外部客戶權益。

此外，家登董事會 23 日也通過將實施庫藏股，以轉讓股份予員工，預定將於 3 月 26 日至 5 月 25 日期間，買回 3000 張股票，買回價格區間為每股 25 至 35 元，若股價低於區間價格下限，仍將繼續買回。