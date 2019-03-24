〈工業技術資訊月刊〉南台灣3D列印供應鏈成形

3D 列印不僅是智慧製造重要創新關鍵，也為醫材、航太、汽車、設計領域帶來革新性突破。南科高雄園區日前舉辦「3D 列印智造群聚發表會」，現場國產 3D 列印材料、設備、軟體服務應用廠商及學界研發成果近 30 個單位齊聚一堂，展現台灣 3D 列印技術豐沛能量。
國內首座 3D 列印醫材製造場域
南台灣為金屬材料及加工重鎮，南科 3D 列印上中下游廠商產業鏈完整，考量 3D 列印設備初期投入風險高，工研院於南科設置「3D 列印醫材智慧製造示範場域」，提供廠商醫材設計、製造與認證的協助，並於 2018 年底通過工廠登記、ISO13485 2016 新版認證及 ASTM F3001 生醫等級鈦合金特性驗證，可製作與鍛造同等級的高品質 3D 列印生醫鈦合金產品，提供國內廠商專機專用的 3D 列印植入醫材製造服務，大幅縮短醫材產品上市時間，搶占市場先機。
「3D 列印醫材智慧製造示範場域」與國內多家醫材廠及國產材料廠商合作，從醫材應用逐步導入國產材料設備及服務。在此波發展精準醫療之產品趨勢下，與南科牙材和骨材廠商緊密合作，開發 3D 列印醫材，未來將擴大至航太及工業應用，協助南科園區航太及週邊金屬產業跨入新興 3D 列印供應鏈，逐步擴大南台灣 3D 列印聚落。
列印用金屬粉末將投產
嘉鋼集團所投資成立的中佑精密，2018 年進駐南科高雄園區，預計未來 3 年內將投資 3 億元，於高雄園區設廠生產 3D 列印用金屬粉末及特殊合金粉末。中佑精密是國內少數可提供客製化特殊合金粉末的公司之一，曾與工研院合作設計開發前瞻金屬粉末霧化設備，突破量產瓶頸，現階段每爐次可投產約 120 公斤合金，並已成功開發超過 30 種 3D 列印用金屬合金粉末，未來在南科的新廠將導入智慧製造概念，建構次世代霧化設備與金屬粉末實驗室，打造成台灣金屬粉末核心技術研發基地。
高精度牙科應用新幫手
中正大學姚宏宗教授團隊結合電腦輔助設計與製造所研發出的「植牙規劃」、「矯正排牙」、「假牙設計」等軟體及 3D 列印機，讓牙醫師能以最快的效率完成更高精準度、更低成本的治療方案；全球安聯科技公司所開發的牙根系統，則是結合 3D 加法製造列印技術，提升植牙的設計與生產效率，並降低傳統植牙加工流程中鑄造金屬支架所產生的誤差，提升病患的牙齒口腔舒適度。
打造全方位積層製造產品線
東台精機為國內首家跨入積層製造設備開發與銷售的工具機廠，先後開發「金屬粉床式積層製造設備 AMP 系列」、「金屬噴粉式積層製造複合加工設備 AMH 系列」，並進一步跨入砂模鑄造領域，開發「噴膠式砂模積層製造設備 AMS 系列」，打造全方位 3D 列印產品線。
「金屬粉床式積層製造設備 AMP 系列」為東台全新的金屬積層製造設備，有 AMP-250 及 AMP-160 兩種規格。新開發的 AMP-160 機種，可提供客戶進行小型工件於新產品開發過程中的驗證製造、小批量生產，其專利小尺寸可拆式平台模組可最佳化工作範圍，有效減少高價粉末的消耗量，降低珠寶等使用高價金屬粉末產品的開發成本。
轉載自《工業技術與資訊》月刊第 327 期 2019 年 03 月號，未經授權不得轉載。