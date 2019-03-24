〈工業技術資訊月刊〉南台灣3D列印供應鏈成形

3D 列印不僅是智慧製造重要創新關鍵，也為醫材、航太、汽車、設計領域帶來革新性突破。南科高雄園區日前舉辦「3D 列印智造群聚發表會」，現場國產 3D 列印材料、設備、軟體服務應用廠商及學界研發成果近 30 個單位齊聚一堂，展現台灣 3D 列印技術豐沛能量。

工研院與南科牙材和骨材廠商緊密合作，開發 3D 列印醫材，未來將協助南科園區航太及週邊金屬產業跨入新興 3D 列印供應鏈，擴大南台灣 3D 列印聚落

國內首座 3D 列印醫材製造場域

南台灣為金屬材料及加工重鎮，南科 3D 列印上中下游廠商產業鏈完整，考量 3D 列印設備初期投入風險高，工研院於南科設置「3D 列印醫材智慧製造示範場域」，提供廠商醫材設計、製造與認證的協助，並於 2018 年底通過工廠登記、ISO13485 2016 新版認證及 ASTM F3001 生醫等級鈦合金特性驗證，可製作與鍛造同等級的高品質 3D 列印生醫鈦合金產品，提供國內廠商專機專用的 3D 列印植入醫材製造服務，大幅縮短醫材產品上市時間，搶占市場先機。

「3D 列印醫材智慧製造示範場域」與國內多家醫材廠及國產材料廠商合作，從醫材應用逐步導入國產材料設備及服務。在此波發展精準醫療之產品趨勢下，與南科牙材和骨材廠商緊密合作，開發 3D 列印醫材，未來將擴大至航太及工業應用，協助南科園區航太及週邊金屬產業跨入新興 3D 列印供應鏈，逐步擴大南台灣 3D 列印聚落。

列印用金屬粉末將投產

嘉鋼集團所投資成立的中佑精密，2018 年進駐南科高雄園區，預計未來 3 年內將投資 3 億元，於高雄園區設廠生產 3D 列印用金屬粉末及特殊合金粉末。中佑精密是國內少數可提供客製化特殊合金粉末的公司之一，曾與工研院合作設計開發前瞻金屬粉末霧化設備，突破量產瓶頸，現階段每爐次可投產約 120 公斤合金，並已成功開發超過 30 種 3D 列印用金屬合金粉末，未來在南科的新廠將導入智慧製造概念，建構次世代霧化設備與金屬粉末實驗室，打造成台灣金屬粉末核心技術研發基地。

高精度牙科應用新幫手

中正大學姚宏宗教授團隊結合電腦輔助設計與製造所研發出的「植牙規劃」、「矯正排牙」、「假牙設計」等軟體及 3D 列印機，讓牙醫師能以最快的效率完成更高精準度、更低成本的治療方案；全球安聯科技公司所開發的牙根系統，則是結合 3D 加法製造列印技術，提升植牙的設計與生產效率，並降低傳統植牙加工流程中鑄造金屬支架所產生的誤差，提升病患的牙齒口腔舒適度。

打造全方位積層製造產品線

東台精機為國內首家跨入積層製造設備開發與銷售的工具機廠，先後開發「金屬粉床式積層製造設備 AMP 系列」、「金屬噴粉式積層製造複合加工設備 AMH 系列」，並進一步跨入砂模鑄造領域，開發「噴膠式砂模積層製造設備 AMS 系列」，打造全方位 3D 列印產品線。

「金屬粉床式積層製造設備 AMP 系列」為東台全新的金屬積層製造設備，有 AMP-250 及 AMP-160 兩種規格。新開發的 AMP-160 機種，可提供客戶進行小型工件於新產品開發過程中的驗證製造、小批量生產，其專利小尺寸可拆式平台模組可最佳化工作範圍，有效減少高價粉末的消耗量，降低珠寶等使用高價金屬粉末產品的開發成本。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 327 期 2019 年 03 月號，未經授權不得轉載。