歐股盤前─歐盟有條件同意英國暫緩脫歐 指數期貨漲跌互見

歐盟各國領袖日前「有條件」同意，英國可延後脫歐期限，若英國首相梅伊修改後的脫歐協議，獲國會表決通過，脫歐期限可延至 5 月 22 日；今 (22) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 3 點 12 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.15%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.32%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.14%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.35%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.087%，深證成指上漲 0.095%；南韓 Kospi 指數上漲 0.095%，日經 225 指數上漲 0.085%；台股收漲 29.52 點，至 10639.07 點。

美國聯準會 (Fed)3 月會議決議更偏鴿派，暗示今年不會升息，並調降經濟成長與通膨預測；不過，昨日公布的申領失業救濟金人數、製造業活動等經濟數據，優於預期，激勵美股走揚。

週四道瓊工業指數收漲 216.84 點 (0.84%)，至 25962.51 點；標普 500 指數收漲 30.65 點 (1.09%)，至 2854.88 點；那斯達克指數收漲 109.99 點 (1.42%)，至 7838.96 點。

美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，將於 3 月 28、29 日訪華，在北京進行第 8 輪高階貿易談判；而中國國務院副總理劉鶴，預計於 4 月初回訪，在華府進行第 9 輪高階貿易談判。

美國總統川普日前指出，他將維持對中國的關稅措施，直到確定對方遵守美中達成的協議為止，「(關稅) 要保留相當長一段時間，因為他們 (中國) 在遵守協議一事上，發生過很多問題。」

歐洲消息方面，包括英國在內，歐盟 28 國領袖週四於魯塞爾舉行的峰會中協商，針對延後英國脫歐一事，設定 2 種情形，假如下週英國國會通過梅伊修改後的脫歐協議，脫歐期限可延長至 5 月 22 日；若沒通過，就只能延後至 4 月 12 日。

若出現上述第 2 種情形，英國有 2 個選擇，一是無協議「硬脫歐」；另一是於 5 月 23 至 26 日，於國內舉行歐洲議會選舉，再次請求延後脫歐。