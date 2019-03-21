英脫歹戲拖棚 逾70萬人連署要求：讓英國留在歐盟

英國首相梅伊已致函歐盟，正式要求將英國脫歐期限，從原定的 3 月 29 日，延後至 6 月 30 日；然而，截至今 (21) 日，已有超過 70 萬人，於網路上連署，向英國國會請願，要求讓英國留在歐盟。

根據規定，請願案連署人數只要超過 10 萬，國會就得考慮，針對該案舉行辯論；在週三午夜之前，該連署已獲得 30 萬人支持，今日則進一步增至 70 萬人以上，格林威治時間週四上午 10 點 48 分，連署人數已超過 70 萬 6000 人。

這項請願強調，「政府一再宣稱，退出歐盟是『人民的意志』，但我們希望證明，民眾的意願是讓英國留在歐盟。」

梅伊日前致函歐盟，正式要求將英國脫歐期限，從原定的 3 月 29 日，延後至 6 月 30 日；對此，歐盟示警，除非英國國會在 3 月 29 日之前，通過梅伊的脫歐計畫，歐盟才會同意「短期延期」，否則英國只能尋求更長時間的延期，或無協議脫歐。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 認為，在脫歐一事上，歐盟已盡力配合英國，做出很大讓步，因此「不會重新談判，也沒有新的談判。」

台北時間週四晚間 8 點 23 分，Investing.com 報價顯示，英鎊兌美元下跌 0.39%，至 1.3144。