日10年債殖利率創2年4個月新低

在日本 22 日的債券市場，由於市場對於美國經濟前景抱持審慎的態度，日本政府公債被大量買進，造成日本長期利率一度來到 2 年又 4 個月以來的低水準至 -0.065%，日本政府公債價格也隨之大幅上揚。

伴隨著公債價格上揚，日本公債的殖利率也跟著下跌，日本 10 年期公債殖利率一度下降到 -0.067%，創下自 2016 年 11 月以來 (2 年又 4 個月) 新低。

十年期日債殖利率日線走勢圖 圖片來源：investing.com

會發生這樣個轉變，主要是因為美國 Fed 在本月 20 日時表示，目前美國經濟正處於走軟的情況，而且在今年內都不會進行升息的動作。

市場人士表示，由於 Fed 的鴿派言論，造成市場上對於美國經濟的未來動向變得慎重，進而使得美國長期利率下跌。而這也使得日本長期利率更容易下滑。

22 日的日本債券市場在上午開始交易後，即以 2016 年 11 月 9 日以來的 -0.06 低水準展開，並一度下跌到 -0.067。美國的長期利率在 21 日時，則一度低於 2.5% 創下 1 年 2 個月來新低。而德國的長期利率則是在 0% 左右徘徊。

日本央行總裁黑田東彥 (圖：AFP)

日本央行在本月 15 日時表示，政策利率維持在 -0.1% 不變，日本 10 年期公債殖利率目標維持在 0% 左右不變，普遍符合市場預期。