柯拔希：上半年機械業會較辛苦 仍樂看全年產值年增5至10%

台灣機械公會理事長柯拔希今 (21) 日表示，受到美中貿易摩擦影響，上半年機械業會較為辛苦，但仍樂觀預期，今年機械產業產值有機會成長 5 至 10%，他也再度呼籲政府，啟動防禦性貶值，以保障產業出口競爭力，因市場一旦流失，將一去不回。

機械公會今日下午在台中召開會員代表大會，柯拔希指出，機械業是少數根留台灣的產業，也是最適合台灣發展的產業之一，用電或用水都很省，是個無污染產業，但因台灣特殊國際關係，無法與他國洽簽自由貿易協定 (FTA)，少了優惠關稅的加持，競爭力硬是矮了一截。

柯拔希再次呼籲政府，啟動防禦性貶值，以保障產業出口競爭力，因市場一旦流失，將一去不回。他指出，去年人民幣兌美元匯率從年初波段高點到年底的低點，前後貶值近 1 成，透過貶值來抵銷 1 成關稅制裁，反而使整體出口產業都受惠。

柯拔希表示，由於台灣特殊國際地位，少了 FTA 關稅互惠，出口到大陸要課徵 9.7% 關稅，出口到其他國家也都有關稅問題，去年一整年新台幣兌美元貶值不到 3%，國際競爭力明顯不如競爭對手國。

展望產業景氣，柯拔希表示，因美中貿易摩擦，預期今年第 1 季及第 2 季會較辛苦，不過，因應美中貿易戰，買主為分散風險，紛紛要求廠商設立中國以外第二生產基地，這些設廠將為機械業帶來很大的商機，加上高齡化、少子化、自動化及智慧化等剛性需求拉抬，預期機械產業將會持續成長，今年機械產業產值有機會成長 5 至 10%。

關於智慧機械投資抵減方案將在今年正式上路，柯拔希表示，感謝政府推動購買智慧機械投資抵減方案，投資抵減率為 5%，雖然較業界目標 15% 還有些差距，但先求有、再求多，盼政府能將新產品創新研發的投資抵減率，由 15% 上調至 20% 以上。

此外，機械公會建請政府大力輔導機械業上市櫃，並建議增列機械類股，提升機械業的價值，透過上市櫃，健全機械業的管理及財務制度，增加在金融市場募集資金的彈性，及延攬優秀人才的誘因，柯拔希表示，希望 3 年內，能推動機械設備業上市上櫃達到 50 家規模。