台股盤後－台積電續創高+中小型股拉抬 登上10600點 再改寫5個月新高

台股今 (21) 日表現優於預期，盤面上台積電續創波段高，加上中小型股強力拉抬，包括 5G、PCB、記憶體、光學、生技等中小型股都快速輪動，終場加權指數上漲 57.99 點，收在 10609.55 點，不但創下日 K 連五紅，更一舉站上 10600 點，台股今天再度改寫 5 個月以來新高，成交金額 1111.23 億元。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲 2.17%、食品股跌 0.22%、塑化股漲 0.38%、紡織股漲 0.36%、機電股漲 0.98%、造紙股漲 0.1%、營建股跌 0.03%、金融股跌 0.05%。

蘋概三王今天穩定軍心，大立光持續火熱力道，強漲 1.06%、收在 4745 點；台積電更是勁揚 1.45%，收在最高點 245.5 點，續創波段高；而鴻海也穩步紅盤，收在 73 元。

5G 族群為今年主流產業，相關族群持續維繫多頭火種，尤其友訊今天滾量上攻，創波段新高，終場收在 14 元、漲幅 3.7%，帶動合勤控、聯茂、亞太、新復興、建漢等表現搶眼。

PCB(印刷電路板) 族群今天也持續走強，受惠 5G、車用等商機發酵，對於 PCB 使用量大大提升，今天欣興、楠梓電、台燿、聯茂和高技都改寫波段新高。

而美國記憶體大廠美光決定減產，對供過於求的記憶體市場將具正面效益，激勵美光股價在盤後勁揚超過 4%，連帶也帶動台股記憶體族群走高，南亞科上漲 3.63%，華邦電、威剛、旺宏等也都有不錯表現。

亞光可望打入華為供應鏈，今天強攻漲停，光學族群也持續發光，玉晶光、今國光、中揚光、揚明光全數都有超過 1% 漲幅。

值得留意的是，綠能面臨下市命運，跌停鎖到底，委賣單高掛超過 2.9 萬張。

整體來說，美國聯準會 (Fed) 釋出更為鴿派訊息，台北股匯市今天雙漲，在台積電衝高，領軍權值股穩盤，搭配上中小型股強強滾，台股本波段以來看回不回，維持驚驚漲格局，今天再度改寫 5 個月以來新高，衝上 10600 點之後，要留意 KD 指標已近 95 高檔過熱區，熱錢行情是否延續則要關注外資動向。