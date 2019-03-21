尚志認列綠能鉅額投資損失 每股淨值大幅滑落至0.84元

尚志半導體 (3579-TW) 今 (21) 日召開重訊記者會，說明去年財務狀況，由於子公司綠能 (3519-TW) 對尚志半導體營收貢獻度高，尚志需認列綠能鉅額投資損失，使每股淨值由第 3 季 10.72 元，大幅下降至第 4 季的 0.84 元。

太陽能矽晶圓廠綠能昨日董事會通過去年財報，去年第 4 季認列資產減損、打消料源合約損失，以改善公司財務結構，償還利息，使公司淨值轉為負數，每股淨值大幅滑落至 - 5.53 元，將於會計師出具查核報告後，進一步等主管機關通知，將於主管機關公告後 40 天下市。

尚志指出，太陽能產業劇烈波動，子公司綠能雖加速轉型，仍不敵產業快速變化，營運無法及時獲利，加上去年第 4 季認列資產減損與損失，使淨值轉為負數。

而綠能對尚志半導體營收貢獻度高，尚志需認列綠能鉅額投資損失，使去年每股淨值由第 3 季 10.72 元，大幅下降至第 4 季的 0.84 元。尚志並針對綠能發生的狀況，代表向投資股東抱歉。

尚志並強調，公司總部仍會繼續根留台灣，並持續研發腳步，且公司本業營運一切正常，去年仍有營業利益逾 1941 萬元，後續將持續努力，滿足台灣與全球半導體客戶需求。

